Сбербанк Казахстана официально стал Береке и обратился к вкладчикам

14 сентября была осуществлена перерегистрация ДБ АО «Сбербанк» в связи с изменением наименования на акционерное общество Bereke Bank, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу банка.



«Изменение наименования не окажет влияния на исполнение банком своих обязательств перед клиентами и партнерами. Для клиентов условия обслуживания по банковским продуктам, включая банковские счета и операции по ним, депозиты, конверсионные операции, займы, останутся неизменными», — говорится в сообщении.



Кроме того, перевыпуск дебетных и кредитных карточек, а также подписание дополнительных соглашений с клиентами к действующим договорам не требуется.



Дополнительную информацию можно получить у менеджеров, в мобильных приложениях банка или позвонив в контакт-центр с мобильного телефона для физических лиц по номеру – 5030, с мобильного телефона для юридических лиц по номеру – 7744.