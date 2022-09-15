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Сбербанк Казахстана официально стал Береке и обратился к вкладчикам

Просмотров:183 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Сбербанк Казахстана официально стал Береке и обратился к вкладчикам
Фото: yvision.kz
14 сентября была осуществлена перерегистрация ДБ АО «Сбербанк» в связи с изменением наименования на акционерное общество Bereke Bank, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Изменение наименования не окажет влияния на исполнение банком своих обязательств перед клиентами и партнерами. Для клиентов условия обслуживания по банковским продуктам, включая банковские счета и операции по ним, депозиты, конверсионные операции, займы, останутся неизменными», — говорится в сообщении.

Кроме того, перевыпуск дебетных и кредитных карточек, а также подписание дополнительных соглашений с клиентами к действующим договорам не требуется.

Дополнительную информацию можно получить у менеджеров, в мобильных приложениях банка или позвонив в контакт-центр с мобильного телефона для физических лиц по номеру – 5030, с мобильного телефона для юридических лиц по номеру – 7744.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 15:04
официально стал Береке

Каждому своё, кому то не хватает денег на повседневную жизнь, кому то банк переименовать и грабить народ.
"Кому война, кому мать родна"
 
 

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