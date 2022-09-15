"Возможно не увидятся". Печальная новость о дедушке из популярного видео

Скончался Галимжан Раисов, тот самый дедушка из трогательного видео прощания с сестрой. Об этом Tengri Lifestyle рассказала его внучка Гульдария Дандина. Женщина также поблагодарила казахстанцев за теплые слова и пожелания.Ранее видео прощания брата и сестры растрогало Казнет. Бабушка Жазира живет в российском селе, Галимжан Раисов проживал в Павлодаре. Несколько раз в год они старались приезжать друг к другу в гости. Но этим летом обоим встреча далась непросто, Галимжан Раисов сильно заболел, а у бабушки Жазиры случился инсульт.Все же дедушка Галимжан собрался с силами и отправился проведать свою сестру в Россию. Поехал он вместе со своей внучкой Данной Галимжановой. На популярном ролике можно увидеть, как Галимжан Раисов крепко целует в щеку свою сестру. Оба они чувствовали, что это их последняя встреча. К сожалению, так и оказалось.Как рассказала Гульдария Дандина, Галимжан Раисов скончался на этой неделе, похороны уже прошли. Его старшая сестра по состоянию здоровья не смогла приехать в Казахстан."После смерти дедушки она теперь одна - всего в семье было 11 детей. 90-летняя бабушка Жазира постарается приехать навестить могилу брата. Она проживает в России, для нее сложна не сама дорога, а очередь на границе. Если люди нам помогут перевести бабушку быстро и без очереди на границе, мы были бы очень благодарны. Если она приедет к нам, мы смогли бы обследовать ее сердце. Из того поколения она осталась у нас одна. Даже не могу представить, что бабушка сейчас чувствует, ведь она не смогла быть рядом в последние минуты ее брата", - делится Гульдария.Гульдария отметила, что у Галимжана Раисова было трое детей: два сына и дочь - ее мама. Один из сыновей, к сожалению, много лет назад скончался."У мамы трое дочек, и ата всегда устраивал особенные дни рождения для каждой из нас. Неизменно на 8 марта он заказывал торт и поздравлял всех с праздником. Мы также всегда весело отмечали его день рождения. В этом году, задувая свечи на торте, он сказал нам всем, что это последний личный праздник. Дедушка чувствовал свой скорый уход. Незадолго до смерти ата подарил нам всем золотые кольца на память. Сказал, чтобы мы берегли их всю жизнь", - продолжает Гульдария.Она поблагодарила казахстанцев за все теплые слова и пожелания, комментарии, которые они писали или отправляли ей в личные сообщения в Instagram."Благодарим весь Казахстан за поддержку. За добрые слова. За искренность и тепло. Для нас это очень важно, мы это ценим. Желаем всем крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни", - говорит девушка.