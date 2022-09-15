100 тысяч иностранных авто запретили страховать в Казахстане

Новые, достаточно жёсткие рычаги воздействия на автовладельцев нашли отечественные чиновники. Надавить на обладателей машин с иностранными номерами и «транзитниками» они решили через страховки: управление авто без полиса ОГПО в Казахстане нельзя — штраф 10 МРП по статье 230 КоАП РК и отправка авто на спецстоянку.5 сентября страховые компании Казахстана получили письмо от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, обязывающее их в своей работе придерживаться следующих условий:«Осуществлять заключение договора страхования ОГПО ВТС только при наличии документов, указанных в пункте 3 статьи 65 закона РК «О дорожном движении», и на основании результатов сверки с данными по ранее заключённым договорам из ЕСБД (Единая страховая база данных).Исключить страхование среди 12 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, где страхователями и застрахованными выступают граждане Казахстана, согласно списку идентификационных номеров транспортных средств, представленному Министерством внутренних дел РК (письмо 05-8-90/1-14618 от 24.08.2022 г.).Исключить страхование 88 тыс. транспортных средств, согласно списку идентификационных номеров транспортных средств, которые не состоят на учёте в Российской Федерации и не зарегистрированы в РК, представленному Министерством внутренних дел РК».Страховщикам запретили заключать договоры с казахстанцами, владеющими автомобилями из стран, не входящих в ЕАЭС, до постановки таких машин на учёт в РК. Кроме того, с владельцами авто с российскими номерами, «висящими в воздухе», то есть снятыми с регистрации в РФ и не зарегистрированными у нас в республике.Законность запрета страховаться в агентстве обосновали статьёй 347 Кодекса РК «О таможенном регулировании», допускающей временный ввоз автомобилей в Казахстан иностранцами из государств, не входящих в ЕАЭС, на срок не более одного года и при этом запрещающей передавать такие машины в управление и владение гражданам Союза без «обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов».Тут напомним, что ввозить в страну автомобили на «чужих» номерах иностранцы могли, оформив на таможенном посту временный ввоз, но передавать машины казахстанцам, в том числе продавать «по страховке», запрещалось. Разрешалось только после уплаты обеспечения, то есть суммы, эквивалентной таможенной пошлине, утильсбору и сбору за первичку, которую бы им вернули, после вывоза машины из Казахстана через один год.В итоге передача машин, зарегистрированных не в странах ЕАЭС, казахстанцам без уплаты обеспечения считается незаконной. А в Гражданском кодексе прописано, что не подлежат страхованию противоправные имущественные интересы страхователя. И договоры страхования, объектом которых выступают противоправные имущественные интересы страхователя либо в которых отсутствует объект страхования, являются ничтожными.Аналогичная ситуация складывается и с 88 тыс. бывших российских машин, «снятых с учёта на воздух». Так как они не зарегистрированы сегодня ни в одной стране, страховать запрещено. Наличие госномеров и техпаспорта не выход из положения, ведь в России они уже ни за кем и нигде не числятся.100 тысяч иностранных авто запретили страховать в КазахстанеЗапрет при этом не касается автомобилей на действующем российском учёте и управляемых казахстанцами. На таких машинах можно свободно ездить по РК, оформляя страховку и вывозя раз в год из РК на 30 дней.А где посмотреть списки с авто, на которые больше не оформят страховку в Казахстане?Тут!Владельцам автомобилей, попавших под запрет, остаётся только узаконить свои машины. Возможно, при помощи ожидаемой амнистии либо вывезти их из Казахстана. На худой конец разобрать и продать по запчастям. В противном случае их ждут штрафы и периодическое отбывание на штрафстоянках. А с 18 сентября полицейские получат возможность ещё и лишать водителей прав за езду на незарегистрированных машинах.Действующие страховые полисы работают до даты, указанной в полисе. Но если автомобиль входит в указанные выше списки или ввезён в Казахстан относительно недавно, то в оформлении страховки могут отказать.