100 тысяч иностранных авто запретили страховать в Казахстане

Новые, достаточно жёсткие рычаги воздействия на автовладельцев нашли отечественные чиновники. Надавить на обладателей машин с иностранными номерами и «транзитниками» они решили через страховки: управление авто без полиса ОГПО в Казахстане нельзя — штраф 10 МРП по статье 230 КоАП РК и отправка авто на спецстоянку.
5 сентября страховые компании Казахстана получили письмо от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, обязывающее их в своей работе придерживаться следующих условий:
«Осуществлять заключение договора страхования ОГПО ВТС только при наличии документов, указанных в пункте 3 статьи 65 закона РК «О дорожном движении», и на основании результатов сверки с данными по ранее заключённым договорам из ЕСБД (Единая страховая база данных).
Исключить страхование среди 12 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом ЕАЭС, где страхователями и застрахованными выступают граждане Казахстана, согласно списку идентификационных номеров транспортных средств, представленному Министерством внутренних дел РК (письмо 05-8-90/1-14618 от 24.08.2022 г.).
Исключить страхование 88 тыс. транспортных средств, согласно списку идентификационных номеров транспортных средств, которые не состоят на учёте в Российской Федерации и не зарегистрированы в РК, представленному Министерством внутренних дел РК». Что это значит?
Страховщикам запретили заключать договоры с казахстанцами, владеющими автомобилями из стран, не входящих в ЕАЭС, до постановки таких машин на учёт в РК. Кроме того, с владельцами авто с российскими номерами, «висящими в воздухе», то есть снятыми с регистрации в РФ и не зарегистрированными у нас в республике. Законно ли запрещать автострахование?
Законность запрета страховаться в агентстве обосновали статьёй 347 Кодекса РК «О таможенном регулировании», допускающей временный ввоз автомобилей в Казахстан иностранцами из государств, не входящих в ЕАЭС, на срок не более одного года и при этом запрещающей передавать такие машины в управление и владение гражданам Союза без «обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов».
Тут напомним, что ввозить в страну автомобили на «чужих» номерах иностранцы могли, оформив на таможенном посту временный ввоз, но передавать машины казахстанцам, в том числе продавать «по страховке», запрещалось. Разрешалось только после уплаты обеспечения, то есть суммы, эквивалентной таможенной пошлине, утильсбору и сбору за первичку, которую бы им вернули, после вывоза машины из Казахстана через один год.
В итоге передача машин, зарегистрированных не в странах ЕАЭС, казахстанцам без уплаты обеспечения считается незаконной. А в Гражданском кодексе прописано, что не подлежат страхованию противоправные имущественные интересы страхователя. И договоры страхования, объектом которых выступают противоправные имущественные интересы страхователя либо в которых отсутствует объект страхования, являются ничтожными.
Аналогичная ситуация складывается и с 88 тыс. бывших российских машин, «снятых с учёта на воздух». Так как они не зарегистрированы сегодня ни в одной стране, страховать запрещено. Наличие госномеров и техпаспорта не выход из положения, ведь в России они уже ни за кем и нигде не числятся.
100 тысяч иностранных авто запретили страховать в Казахстане
Запрет при этом не касается автомобилей на действующем российском учёте и управляемых казахстанцами. На таких машинах можно свободно ездить по РК, оформляя страховку и вывозя раз в год из РК на 30 дней.
А где посмотреть списки с авто, на которые больше не оформят страховку в Казахстане?
Тут! 12 тыс. автомобилей из стран, не входящих в ЕАЭС (список) 88 тыс. автомобилей из России
Владельцам автомобилей, попавших под запрет, остаётся только узаконить свои машины. Возможно, при помощи ожидаемой амнистии либо вывезти их из Казахстана. На худой конец разобрать и продать по запчастям. В противном случае их ждут штрафы и периодическое отбывание на штрафстоянках. А с 18 сентября полицейские получат возможность ещё и лишать водителей прав за езду на незарегистрированных машинах. А что с действующими страховками?
Действующие страховые полисы работают до даты, указанной в полисе. Но если автомобиль входит в указанные выше списки или ввезён в Казахстан относительно недавно, то в оформлении страховки могут отказать.