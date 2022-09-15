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Информацию о "выходе Казахстана из ОДКБ" прокомментировали в МИД

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 19:38
Информацию о "выходе Казахстана из ОДКБ" прокомментировали в МИД
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
В соцсетях и мессенджерах появилось несоответствующее действительности сообщение о том, что Казахстан "планирует приостановить свое членство в ОДКБ", передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

"По нашей информации, решение принято, к 1 января все страны-участники будут поставлены в известность", - утверждает автор рассылки.

Информацию опровергли в Министерстве иностранных дел Казахстана.

"Информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности. Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником организации. Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны. Договором о коллективной безопасности предусмотрены юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана", - заявили в МИД.

Кроме того, в рамках ОДКБ отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности, угрозам в информационной сфере, напомнили в министерстве.

"Таким образом, сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, участие нашей страны в ОДКБ предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана. В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из ОДКБ", - заключили в пресс-службе ведомства.


Источник: Tengrinews.kz
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