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Почему казахстанцы не хотят в армию, разузнали СМИ

Просмотров:426 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Почему казахстанцы не хотят в армию, разузнали СМИ
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. По плану сразу 17 тысяч юношей получат повестки в военкоматы. Однако далеко не все из них спешат пройти медосмотр. В одной только столице по итогам весенней кампании в розыск объявили более 5 тысяч уклонистов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

Казахстанскую армию продолжают сотрясать скандалы. Только за прошлый месяц стало известно о трех смертях. 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш совершил суицид в Жамбылской области. На госгранице в Атырауской области от "внезапной сердечной смерти" умер срочник Нурбек Ергалиев. 21-летний военнослужащий Нацгвардии погиб в воинской части в Алматы. По официальной версии, он "допустил огнестрельное саморанение".

На фоне этих новостей в стране стартовала осенняя призывная кампания, но отдать свой долг родине, оказалось, спешат не все. В попытке переломить ситуацию Министерство обороны объявило о разработке программы по "нулевой смертности".

"В случае невозможности оповещения призывников материалы передаются соответствующим органам внутренних дел. Соответственно, мы сформировали список призывников, направили в органы, и они организовывали их розыск и доставку", - сообщил заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы МО Азамат Дусимов.

Всего этой осенью призовут 17 400 молодых казахстанцев. Большая их часть пополнит ряды Вооруженных сил и Национальной гвардии. В погранвойска направят 3 тысячи человек. Еще 300 - в МЧС, а самых подготовленных отберут в Службу государственной охраны.

Чтобы молодежь охотнее шла на службу, Министерство обороны в социальных сетях опубликовало вот такое необычное пригласительное. На кадрах трое парней танцуют в солдатской форме. Сначала возле скамейки в парке, затем уже на территории воинской части, а заканчивается видео фразой "Ждем тебя, брат!".

Однако такой креатив оценили далеко не все. Одних подход армейцев порадовал, другие посчитали видео тщетной попыткой отвлечь от произвола, происходящего в рядах Вооруженных сил.

Разделяет мнение пользователей интернета и 22-летний Торебек, не пожелавший называть фамилию. Молодой человек вспоминает последние трагические случаи в войсковых частях и боится, что с ним может случиться что-то подобное.

"Я не спорю с тем, что защита Родины - долг каждого гражданина, но считаю, что внести свой вклад можно и не уходя в армию. К тому же последние события, которые произошли в вооруженных структурах, отбивают все желание служить. Столько молодых парней погибло в мирное время. Мне пришла повестка, но в военкомат я идти не собираюсь. Мои родители также поддерживают мое решение", - поделился астанчанин Торебек.

На рост небоевых безвозвратных потерь обратил внимание Президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил расследовать все инциденты и принять срочные меры.

О проблемах в армии, приводящих к ухудшению здоровья и гибели солдат в мирное время, говорят и в стенах Парламента. По мнению сенатора Даны Нуржигит, Вооруженные силы таким образом дискредитируют себя.

"Время от времени мы слышим трагические, очень тревожные новости о случаях суицида в армии. Есть социальные сети, открытость гражданского общества, мы об этом все чаще узнаем. Конечно же, родители этих солдат сообщают сразу в социальных сетях. Как мы можем говорить о том, чтобы мальчики готовили себя к военной службе, если армия таким образом дискредитирует себя?" - сказала сенатор.

А пока в Министерстве обороны активно работают над программой по профилактике суицидов под названием "Береги жизнь".

"Недавно состоялось совещание в Министерстве обороны. В ближайшее время план по реализации программы "Береги жизнь" будет утвержден министром обороны, и после утверждения данного плана программа "Береги жизнь" будет реализована в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях", - сообщил начальник Управления воспитательной работы МО Бауржан Каримов.

Окончательная редакция программы "Береги жизнь" станет известна к концу года, в частности, на постоянной основе планируют проводить акции по профилактике суицидальных проявлений среди личного состава. Также будет проводиться работа по выявлению военнослужащих, имеющих долговые обязательства, а также склонных к увлечению азартными играми.



Источник: Tengrinews.kz
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