Что может рассказать о характере человека его любимый цвет

Любовь к определенному цвету может кое-что рассказать о чертах характера человека. Но цветовой тест не всегда точен, ведь выбор той или иной гаммы не всегда зависит только от характера, рассказывает Tengri Lifestyle со ссылкой на Doctorpiter.



Вот как интерпретирует цветовые предпочтения в одежде психолог Марина Никонова.



Красный: этот цвет любят люди активные, целеустремленные, деятельные. Они оптимисты по жизни и знают, чего хотят. Любят проявлять разные виды активности.



Желтый: его выбирают люди эмпатичные. Если это ваш любимый цвет - вы душа компании. Любите общаться, и к вам тянутся другие люди. Вы излучаете тепло и доброту.



Зеленый: его предпочитают рационалисты. Вам важно, чтобы все было по полочкам как в делах, так и в жизни в целом. Это прагматики.



Синий: он отражает спокойствие и уравновешенность. Но загадка этого цвета в том, что чаще всего его выбирают люди, которым этой самой уравновешенности не хватает. Если синий ваш любимый цвет, скорее всего, за счет этого цвета вы пытаетесь достичь душевной гармонии.



Фиолетовый: его любят люди легкомысленные. Те, кто любит легкость во всем, веселье и беззаботность. В душе у них живет подросток, который часто диктует свои правила.



Черный: этот цвет выбирают скрытные люди или с деловой хваткой, но при этом склонные к депрессивным состояниям и душевным переживаниям.



Серый: если этот цвет ваш любимый, вы скрытный человек, не будете сразу бросаться в объятия людей, раскрываться им и откровенничать. Вы ко всему подходите с точки зрения делового подхода, организованности. Вы достаточно собранный человек.



Коричневый: любовь к этому цвету говорит о том, что вы любите уют и комфорт. Вам важно, чтобы все базовые ваши потребности и нужды были удовлетворены. Вам требуется удобство во всем, особенно там, где вы живете и работаете.



Оранжевый: любите этот цвет - значит, вы позитивный человек. Но при этом нельзя сказать, что вы рубаха-парень и открыты для всех. Вы избирательны в контактах. Цените комфорт и уют. Вам важно иметь "своих" людей в окружении.



Лиловый (розовый): вы позитивный человек, но этот позитив граничит с легкомыслием. Иногда это вам помогает по жизни, но бывает, что принять важное решение вы не можете именно из-за этих своих качеств личности.



Бирюзовый (салатовый): вы легки на подъем, принимаете любые идеи и предложения. Но при этом вдумчиво подходите к решению любых вопросов, сначала взвесив все за и против.



Бордовый: вы импозантная личность, следите за тем, как выглядите не просто внешне, но и в представлении других людей. Вы по-деловому подходите к решению любых задач, очень избирательны в контактах.



Однако эксперт уточняет, что выбор цвета может меняться при смене настроения.



"Если вы в стрессе или депрессии, это тоже сильный фактор, который исказит ваши предпочтения. В таком случае интерпретация будет точной, но ситуативной, то есть характеристики будут свойственны только для этого периода времени", - объясняет психолог.



Психолог, цветотерапевт Евгения Шварц со своей стороны отмечает, что язык цвета - это невербальный язык эмоций, с помощью которого человек общается с миром.



"Поэтому выбор любимых цветов тесно связан с личностью человека, его ценностями, темпераментом, чертами характера и потребностями", - считает она.



В интерьере - все наоборот



По словам Марины Никоновой, если выбор одежды определенного цвета может быть созвучным характеру человека, то цветовые предпочтения в оформлении интерьера ему противоположны.



"При выборе цвета для интерьера или внешней атрибутики, как правило, мы выбираем цвета, противоположные нашему характеру. Таким образом наша психика компенсирует то, чего нам не хватает в жизни. Например, если мы делаем синие элементы в интерьере, мы хотим добавить в свою жизнь уравновешенность и гармонию: нам самим не хватает спокойствия и умиротворения", - пояснила психолог.



Цветотерапевт Евгения Шварц тоже отмечает, что выбор любимых цветов в одежде и в интерьере может отличаться.



"Интерьер человек создает для себя как безопасное пространство для отдыха и восстановления, а одежду выбирает для общения с другими людьми, представляя себя миру", - говорит специалист.



Когда цветовой тест может ошибаться



По словам Евгении Шварц, не всегда можно однозначно интерпретировать выбор цвета: есть много других факторов, которые влияют на то, что человек носит.



"В одежде цветовые предпочтения могут быть связаны с ограниченной палитрой выбора - человек носит то, что есть, а не что хотел бы. Также часто при выборе между фасоном, размером и цветом тот самый цвет проигрывает форме - приходится носить то, что подошло. Третья причина, по которой можно ошибиться в расшифровке цветового послания с помощью одежды, - мода. Следование модным тенденциям цвета не отражает индивидуальные предпочтения и эмоциональное состояние человека в данный момент, - заключила она.