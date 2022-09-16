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Криминалист предупредил, что смартфоны отслеживают разговоры своих владельцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:26
Криминалист предупредил, что смартфоны отслеживают разговоры своих владельцев
Фото из открытых источников
Цифровой криминалист предупредил, что современные смартфоны собирают данные о своих владельцах на регулярной основе, в том числе, следят за тем, о чем они говорят, сообщает Zakon.kz.

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов в интервью агентству "Прайм", рассказал, что смартфоны регулярно передают разработчикам устройств или операционных систем сведения о своих владельцах, и, устанавливая приложения, люди, по сути, с этим соглашаются.

После этого, подчеркнул криминалист, данные продают владельцам соответствующих сервисов.

Кроме того, существует вероятность прослушки с помощью специальных вредоносных программ. Эксперт отметил, что злоумышленники могут заинтересоваться любыми разговорами, чтобы потом воспользоваться услышанным в преступных целях.

Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак: "мобильный шпионаж" является фактически встроенным функционалом операционных систем. Даже когда смартфоны выключены, они продолжают обмениваться данными. Однако слежку можно свести к минимуму. Специалист посоветовал ограничить доступ приложений к диктофону и камере, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников. Кроме того, следует удалять неиспользуемые приложения и ограничить доступ сервисов к геолокации.


Источник: zakon.kz
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