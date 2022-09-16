Акция протеста владельцев авто с иностранными номерами прошла в Нур-Султане

Астана. 16 сентября. КазТАГ – Алена Субботина. Акция протеста владельцев автомобилей с иностранными номерами прошла в Нур-Султане.



Порядка 60 человек собрались на акцию протеста в Нур-Султане. Однако провести митинг им не удалось, собравшихся оперативно завели в здание столичного центра поддержки института семьи, где и провели диалог с властями.



Автовладельцы выступили против вступивших в силу по статье 590 КОАП поправок, согласно которым сотрудники полиции могут на месте решать назначить ли автовладельцу штраф или лишение прав за эксплуатацию автомобиля не зарегистрированного в установленном порядке в Республике Казахстан.



«В первый раз если тебя на таком автомобиле остановили – штраф 10 МРП, во второй раз, на усмотрение сотрудников полиции, или 20 МРП, или лишение прав на год с арестом на 5 суток. Это будет порождать коррупцию», – считает представитель инициативной группы Данияр Макешев.



В свою очередь представители полиции пообещали до окончания легализации не применять к водителям такие строгие меры.



«На всю легализации будет отведено определенное время, предварительно пол года, мы понимаем, что эти автомобили они эксплуатируются, поэтому на этот период мы будем принимать только предупредительные меры и разъяснять, что необходимо провести легализацию в установленные сроки», – пообещал полковник Алибек Кенесбаев.



Автовладельцы озвучили еще несколько волнующих их вопросов, среди которых запрет легализации в Казахстане праворульных машины и невозможность оформления страховки на авто с иностранными номерами, не зарегистрированными РК.



Сейчас владельцы автомобилей с правосторонним расположением органов управления для регистрации в РК должны перекинуть руль, но по словам водителей, это не только очень дорого, но и может привести к сбоям в работе машины (несрабатывание подушек безопасности и т.д.). Они предлагают альтернативу – обязательную установку камер на праворульных машинах, что позволяло бы водителям иметь такой же обзор как у леворульных.



Представители полиции пообещали автовладельцам предоставить ответы на эти вопросы через 5 дней. В свою очередь собравшиеся заявили о готовности провести мирный митинг, если их требования не будут услышаны.