Медики назвали побочные эффекты употребления чая

Одним из наиболее популярных напитков во всем мире считается чай. Конечно, он может очень хорошо влиять на наше здоровье, но в то же время есть и определенные побочные эффекты. О них важно знать, чтобы не навредить себе, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Новости планеты.



Нарушение суточного ритма



Употребление большого количества чая может стать причиной нарушения естественного ритма организма. В напитке присутствует много кофеина, примерно 14-61 мг на одну порцию в зависимости от вида чая. Несмотря на то, что доза в одной чашке не слишком большая, нескольких может хватить для того, чтобы нарушить циркадный ритм тела. Это в свою очередь влияет на качество сна, сбивается график, поэтому лучше не употреблять чай в вечернее время.



Рак пищевода



Если пить очень горячий чай, то значительно увеличивается риск развития плоскоклеточного рака пищевода. Это было доказано одним из исследований ученых. Другие же эксперты отмечают, что не только горячий чай, но и горячий кофе может привести к весьма серьезным и длительным повреждениям пищевода.



Понижает уровень железа



Чай желательно не употреблять тем людям, которые страдают дефицитом железа в организме. Проведенные исследования продемонстрировали, что зеленый и черный чай могут снижать биодоступность железа вплоть до 94%. В напитке есть определенные дубильные вещества, которые не позволяют железу нормально усваиваться. Недостаток микроэлемента может привести к проблем с кожей, к истощению, частым головным болям и тревоге.



Частое мочеиспускание



Чай относится к числу диуретиков, поэтому провоцирует достаточно частое мочеиспускание. Причиной есть то, что в почках начинает повышаться уровень натрия и организм пытается вывести его естественным путем.



Употреблять чай в большом количестве нежелательно, даже если нет никаких противопоказаний к этому. В таком случае напиток сможет принести пользу и не навредит здоровью.