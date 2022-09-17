На сколько поднимутся пенсии казахстанцев к 2025 году

На сколько будут подняты пенсии казахстанцев к 2025 году, рассказала во время брифинга на площадке РСК заместитель руководителя по социальным вопросам Департамента Комитета труда и социальной защиты по городу Алматы Ризвангуль Дараева, передает nur.kz.
Так, по словам спикера, предусматривается поэтапное, с 1 января 2023 года до 2027 года, доведение размера минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, максимальную – со 100% до 120%, соответственно.
«За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет — со 109 тыс. до 138 тыс. тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии. Таким образом государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения», — сообщила Дараева.
Кроме того, отмечается, что женщины будут выходить на пенсию в 61 год. С 2023 года на пять лет приостановлено запланированное повышение пенсионного возраста для женщин.
«Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. В течение последующих 5 лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан», — отметила спикер. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 61 года.
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