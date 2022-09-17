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Мужчина скончался во время футбольного матча в Уральске

Просмотров:377 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Мужчина скончался во время футбольного матча в Уральске
Иллюстративное фото
Мужчина скончался во время футбольного матча в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".

Трагедия произошла сегодня, 17 сентября, около 12:00 на стадионе "Акжайык". Как рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин, на стадионе проходила республиканская спартакиада среди ветеранов старше 50 лет. На поле играли команды из Кызылординской и Туркестанской областей.

"Во время игры одному игроку из Кызылординской области стало плохо. Мужчина упал и потерял сознание. Ему была оказана первая медицинская помощь, однако, к сожалению, он скончался. Скорее всего, ему стало плохо с сердцем", - рассказал Женис Нигметуллин.


В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 11.54. По приезду врачи констатировали его смерть. Погибшему было 59 лет. Точную причину смерти покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза.


Источник: tengrinews.kz
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