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Является ли мёд эффективным средством от кашля

Просмотров:568 Опубликовано: Вчера, 09:29
Является ли мёд эффективным средством от кашля
Иллюстративное фото
Мед известен как самый питательный тоник в мире, и в то же время мед является хорошим домашним средством от кашля, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Новости планеты.

Преимущество меда состоит в том, что он содержит различные природные антиоксидантные компоненты, такие как органические кислоты, фенольные соединения, СОД и другие.

Клинический опыт показывает, что мед обладает эффектом облегчения кашля и мокроты, противовоспалительным и бактерицидным действием. Исследования доказывают, что употребление меда может повысить антиоксидантную активность организма и улучшить антиоксидантную способность организма.

ВОЗ рекомендует принимать мед, чтобы облегчить кашель, вызванный инфекциями верхних дыхательных путей и бронхитом. В традиционной азиатской медицине мед считается проверенным временем средством от болей в горле и кашля.

По словам специалистов, мед может работать лучше, чем стандартные средства от кашля, заложенности носа и боли в горле без каких-либо побочных эффектов. Однако мед может помочь только в лечении респираторных симптомов. Если симптомы тяжелые, необходимо обратиться к врачу.


Источник: qostanay.tv
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