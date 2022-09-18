Является ли мёд эффективным средством от кашля

Мед известен как самый питательный тоник в мире, и в то же время мед является хорошим домашним средством от кашля, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Новости планеты.



Преимущество меда состоит в том, что он содержит различные природные антиоксидантные компоненты, такие как органические кислоты, фенольные соединения, СОД и другие.



Клинический опыт показывает, что мед обладает эффектом облегчения кашля и мокроты, противовоспалительным и бактерицидным действием. Исследования доказывают, что употребление меда может повысить антиоксидантную активность организма и улучшить антиоксидантную способность организма.



ВОЗ рекомендует принимать мед, чтобы облегчить кашель, вызванный инфекциями верхних дыхательных путей и бронхитом. В традиционной азиатской медицине мед считается проверенным временем средством от болей в горле и кашля.



По словам специалистов, мед может работать лучше, чем стандартные средства от кашля, заложенности носа и боли в горле без каких-либо побочных эффектов. Однако мед может помочь только в лечении респираторных симптомов. Если симптомы тяжелые, необходимо обратиться к врачу.