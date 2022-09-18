Президент Токаев позвонил Головкину после боя

Президент Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после боя с Саулем Канело Альваресом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Токаев позвонил Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля Канело Альвареса.
В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.
"Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!" – заключил Президент.
Напомним, трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе, где Альварес по итогам 12 раундов отпраздновал победу единогласным судейским решением (116-112 и дважды 115-113).
Ранее Канело поблагодарил Головкина после трилогии. Таким образом, Альварес в трех поединках с Головкиным одержал две победы при одном ничейном результате.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz