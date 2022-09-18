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Президент Токаев позвонил Головкину после боя

Просмотров:1568 Опубликовано: Вчера, 11:06
Президент Токаев позвонил Головкину после боя
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов©
Президент Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после боя с Саулем Канело Альваресом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Токаев позвонил Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля Канело Альвареса.

В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

"Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!" – заключил Президент.

Напомним, трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе, где Альварес по итогам 12 раундов отпраздновал победу единогласным судейским решением (116-112 и дважды 115-113).

Ранее Канело поблагодарил Головкина после трилогии. Таким образом, Альварес в трех поединках с Головкиным одержал две победы при одном ничейном результате.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 Empro (Посетители) Вчера, 17:17
Постанова, как и первый бой. Деньги решили вопрос...
 
 

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