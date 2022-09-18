Президент Токаев позвонил Головкину после боя

Президент Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после боя с Саулем Канело Альваресом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Токаев позвонил Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля Канело Альвареса.



В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.



"Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!" – заключил Президент.



Напомним, трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе, где Альварес по итогам 12 раундов отпраздновал победу единогласным судейским решением (116-112 и дважды 115-113).



Ранее Канело поблагодарил Головкина после трилогии. Таким образом, Альварес в трех поединках с Головкиным одержал две победы при одном ничейном результате.