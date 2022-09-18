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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2

Просмотров:672 Опубликовано: Вчера, 13:11
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2
Фото с места событий
На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, есть разрушения.

На Тайване произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами, сообщает Геологическая служба США.
По ее данным, подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксированы в 6:44 по времени UTC (9:44 мск). Китайские сейсмологи оценивают магнитуду в 6,9, эпицентр располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о возможных жертвах пока нет, но китайские СМИ пишут, что в городе Юйли обрушилось здание. Центральное телевидение Китая также опубликовало видео, на котором видно, как на одной из железнодорожных станций раскачивается поезд.

По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах Тайваня. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.


Источник: ria.ru
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