Кыргызстан и Таджикистан сообщили о числе погибших и пострадавших

После боевого столкновения на таджикско-кыргызской границе пострадали военные и мирные жители. 19 сентября в Кыргызстане объявлен день траура, передает ИА «NewTimes.kz».
Согласно оперативным данным на 9.00, число кыргызстанцев, пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном, достигло 163, пишет Sputnik Кыргызстан.
«В стационарах находятся 144 человека, на амбулаторное лечение отправлены 19. Число погибших — 59. Большинство, 102 пациента, переведены в медучреждения Бишкека», — говорится в сообщении Минздрава.
Сегодня в Кыргызстане день траура.
Министерство иностранных дел Таджикистана также предоставили данные по количеству жертв среди мирного населения в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе.
«По данным источника, в результате обстрелов машины скорой помощи, школы и мечети погибли 28 мирных жителей, в их числе и дети. В результате обстрела средней школы № 8 общины Овчикалача Бободжон-Гафуровского района погибли 6 мирных жителей. После атаки беспилотника на мечеть в этом джамоате жертвами стали 12 человек, 20 мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших есть 7-летний ребенок. Власти республики пока не комментируют потери среди военнослужащих», — пишет Sputnik Таджикистан.
В Таджикистане днем траура объявили 20 сентября.
Ранее сообщалось, что президенты Кыргызстана и Таджикистана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде провели переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границы и договорились о прекращении огня.
В Баткенской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.