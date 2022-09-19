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Кыргызстан и Таджикистан сообщили о числе погибших и пострадавших

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Кыргызстан и Таджикистан сообщили о числе погибших и пострадавших
Фото: Sputnik
После боевого столкновения на таджикско-кыргызской границе пострадали военные и мирные жители. 19 сентября в Кыргызстане объявлен день траура, передает ИА «NewTimes.kz».

Согласно оперативным данным на 9.00, число кыргызстанцев, пострадавших при конфликте на границе с Таджикистаном, достигло 163, пишет Sputnik Кыргызстан.

«В стационарах находятся 144 человека, на амбулаторное лечение отправлены 19. Число погибших — 59. Большинство, 102 пациента, переведены в медучреждения Бишкека», — говорится в сообщении Минздрава.

Сегодня в Кыргызстане день траура.

Министерство иностранных дел Таджикистана также предоставили данные по количеству жертв среди мирного населения в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе.

«По данным источника, в результате обстрелов машины скорой помощи, школы и мечети погибли 28 мирных жителей, в их числе и дети. В результате обстрела средней школы № 8 общины Овчикалача Бободжон-Гафуровского района погибли 6 мирных жителей. После атаки беспилотника на мечеть в этом джамоате жертвами стали 12 человек, 20 мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших есть 7-летний ребенок. Власти республики пока не комментируют потери среди военнослужащих», — пишет Sputnik Таджикистан.

В Таджикистане днем траура объявили 20 сентября.

Ранее сообщалось, что президенты Кыргызстана и Таджикистана на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде провели переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границы и договорились о прекращении огня.

В Баткенской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном, ввели режим чрезвычайной ситуации.


Источник: newtimes.kz
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