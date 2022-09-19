Пилот умер на борту самолета в России

Следовавший из Новокузнецка в Санкт-Петербург пассажирский самолет авиакомпании "Икар" совершил экстренную посадку в Омске из-за недомогания командира воздушного судна. Пилота спасти не удалось, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Omskinform.ru.



Во время полета командир воздушного судна почувствовал себя плохо. Было принято решение посадить самолет в Омске. Управление взял на себя второй пилот, он и посадил лайнер. Во время посадки у трапа уже стоял реанимобиль.



Как сообщили в пресс-службе местного минздрава, реанимационная бригада скорой помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолета. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи. Он умер еще в самолете.



Воздушное судно продолжило свой полет только через несколько часов после того, как рейсом Санкт-Петербург - Омск прибыл запасной экипаж.