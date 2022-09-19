В Казахстане подсчитали число компаний из США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в сессии Ассамблеи ООН. В свою очередь LS
выяснил, сколько компаний с американским участием работают в стране.
По данным бюро нацстатистики, на 1 сентября 2022 года общее число юридических лиц и филиалов с участием Америки выросло на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число зарегистрированных компании составило 719. В том числе малых предприятий – 689, средних – 13, крупных – 17.
Что касается сфер деятельности, то лидирующую позицию занимают оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 173 предприятия. Также инвесторы из США открывают в Казахстане компании по профессиональной, научной и технической деятельности – 85, информации и связи – 56.
В список также попали компании по финансовой и страховой деятельности – 40, обрабатывающей промышленности – 34, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 29, образования – 28 и строительства – 23.
Если рассматривать регионы, то основная часть американского капитала среди зарегистрированных компаний находится в Алматы – 407. Далее Астана – 147, Атырауская область – 52, Карагандинская область – 18 – и Мангистауская область – 18.
При этом валовый приток прямых вложений из Америки за l квартал 2022 года достиг $1,9 млрд, что на 101,6% выше, чем за l квартал 2021. В свою очередь отток инвестиций от казахстанских вкладчиков в США за тот же период составил $300 тыс. (+50%).