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Отличившимся - гранты: отслужившие казахстанцы смогут поступать в вузы без ЕНТ

Просмотров:323 Опубликовано: Вчера, 19:13
Отличившимся - гранты: отслужившие казахстанцы смогут поступать в вузы без ЕНТ
Фото предоставлено пресс-службой Минобороны
Казахстанцы, отслужившие срочную воинскую службу, смогут поступить в вуз без учета баллов ЕНТ, а отличившимся срочникам предоставят гранты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны, передает Tengrinews.kz.

Совместный проект Минобороны и Министерства науки и высшего образования предусматривает предоставление всем гражданам, отслужившим срочную воинскую службу, возможности поступления на обучение в вузы на платной основе в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования, без учета результатов ЕНТ.

"Причем поступить они смогут в течение календарного периода, то есть, например, после демобилизации осенью. А пройти обучение на военной кафедре вузов все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.

Отдельным, наиболее достойным военнослужащим, дисциплинированным и достигшим в период срочной воинской службы высоких результатов в боевой подготовке, будет предоставлена возможность получения бесплатного высшего образования за счет гранта вуза", - сообщили в пресс-службе.

Также отличившиеся срочники смогут поступить в военные учебные заведения МО без экзаменов и без учета ЕНТ и тоже в течение календарного периода.

"Преимущественное право при поступлении в военные учебные заведения без экзаменов и на получение гранта для обучения в гражданских вузах планируется также предоставить отслужившим срочную воинскую службу детям военнослужащих", - отметили в оборонном ведомстве.

На сегодня около 40 вузов по стране подтвердили намерение предоставить образовательные льготы для юношей, отслуживших срочную воинскую службу.

Реализация проекта начнется с 2023 года. Льготы на получение образования распространятся на солдат, которые в настоящее время проходят срочную воинскую службу и подлежат призыву в 2022 году.


Источник: Tengrinews.kz
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