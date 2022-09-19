Генпрокуратура: В Казахстане монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса

16 сентября в Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Отмечено, что в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Генпрокуратуры Казахстана.
На повестку дня были вынесены вопросы в сфере оборота нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа и их транспортировки. Для детального обсуждения данного вопроса были приглашены руководители национальных компаний АО "НК "КазМунайГаз", АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "НК QazaqGaz", руководство Агентства по защите и развитию конкуренции, Министерства энергетики, Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития, АО "ФНБ "Самрук-Казына".
Сообщается, что комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.
"Совместно с квазигосударственным сектором также ведется работа по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий", - сообщается на сайте Генпрокуратуры Казахстана.
По итогам встречи выработан комплекс дополнительных правовых, организационных и технических мер, направленных на повышение эффективности данной работы.
Отмечается, что за период деятельности комиссии уже достигнуты определенные результаты. В частности, на сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 миллиардов тенге. Из них порядка 518 миллиардов тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 миллиона долларов США; по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч гектаров земли на сумму свыше пяти миллиардов тенге.
Для обеспечения открытости и оперативного информирования населения о результатах работы запускается веб-сайт
комиссии.
Оставьте свой комментарий первым.