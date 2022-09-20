МВД напомнило казахстанцам о штрафе за отсутствие регистрации

По данным полиции, участились факты проживания граждан без официальной регистрации по месту жительства, то есть без так называемой прописки в нем. В МВД напомнили, что отсутствие регистрации грозит штрафом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Рolisia.По закону каждый гражданин должен быть зарегистрирован там, где действительно проживает: будь то собственное жилье, арендуемое или иное жилое помещение. Помимо того, для лиц, не имеющих постоянной регистрации по месту жительства, действуют ограничения по предоставлению государственных услуг и других, включая оформление документов, удостоверяющих личность.За проживание граждан без постоянной или временной регистрации по месту жительства статьей 492 КоАП предусмотрена ответственность вплоть до штрафа в размере 7 МРП, что на сегодня составляет более 21 тысячи тенге."Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел призывает всех граждан быть законопослушными. Проверьте, не сняты ли вы собственником с регистрации. Посмотрите, где вы зарегистрированы. Если вы поменяли место жительства, то должны зарегистрироваться по новому адресу проживания. Это касается также и иногородних студентов. Вам необходимо зарегистрироваться по месту вашей учебы. Сделайте это как можно быстрее, не затягивая", - сказали в МВД.Проверить регистрацию и зарегистрироваться можно тремя достаточно простыми способами:- В любом отделении ЦОНа, где при себе достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья для дачи согласия на месте.- Через интернет-портал электронного правительства на egov.kz, где гражданин может подать заявку о регистрации по месту жительства, а собственник дать свое согласие.- Еще один легкий способ прописки по месту жительства МВД реализовал вместе с Halyk Bank в мобильном приложении банка, которое можно скачать в App Store и Play Market. Через него подтверждение личности, сама регистрация и согласие собственника осуществляются через SMS-пароль. Процедура регистрации занимает около минуты.