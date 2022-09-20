Врачи извлекли 55 батареек из желудка женщины

В Ирландии врачи вытащили из желудка и толстой кишки 66-летней пациентки 55 пальчиковых батареек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на HuffPost.
Жительница Дублина обратилась в госпиталь Святого Винсента с жалобами на вздутие живота и боли. Медики сделали УЗИ и обнаружили в ее желудке и толстой кишке массу посторонних предметов.
Сначала медики решили подождать, пока инородные предметы выйдут из организма естественным путем, но спустя неделю тело покинули всего пять батареек, а боль в животе пациентки усилилась. Тогда врачи решили прооперировать женщину и извлекли из нее еще 50 пальчиковых батареек.
"Насколько нам известно, этот случай представляет собой самое большое зарегистрированное количество батареек, проглоченных в один момент времени", - говорится в статье.
На данный момент пациентка находится под наблюдением врачей. О том, как такое количество батареек оказалось внутри женщины, не сообщается. Однако врачи отметили, что проглатывание батареек является весьма опасным способом членовредительства, так как может вызвать серьезные проблемы, включая повреждение слизистой оболочки, перфорацию и обструкцию.
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