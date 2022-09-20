Вымогатель, убегая от спецназа, разбрасывал деньги на востоке Казахстана

Житель села Березовка в Восточно-Казахстанской области вымогал у 20-летнего сельчанина 500 тыс. тенге. По данным пресс-службы полиции региона, злоумышленник задержан, сообщает Zakon.kz.
Полицейские провели спецоперацию с сотрудниками спецназа.
- После передачи полмиллиона тенге задержали подозреваемого, который при виде стражей правопорядка стал скрываться, по пути избавляясь от вещественных доказательств, - сообщили в пресс-службе ДВ ВКО.
Задержанный дал признательные показания.
- В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его действия квалифицируются по ст. 194, ч. 1 УК РК “Вымогательство”, предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет, - рассказал замначальника ДП ВКО Алмаз Тукенов.
В июне сообщалось, что в Актобе вымогатели удерживали в подвале многоэтажного дома двух мужчин и требовали с них деньги.
Кроме того, управляющий компании осужден в Костанайской области за вымогательство 100 млн тенге.
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