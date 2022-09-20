Загранпаспорт в Казахстане может стать дешевле для детей

Загранпаспорт для детей может стать дешевле, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Inform.kz.



По данным "Казинформ", Министерством национальной экономики разработан законопроект, в котором предусмотрены поправки в части уменьшения госпошлины за паспорт для детей до 16 лет с 8 МРП до 4 МРП.



В документе инициированы поправки в статью 615 Кодекса в части установления госпошлины за выдачу паспорта детям до 16 лет в размере 4 МРП. Если примут поправки, то детский паспорт будет стоить 12 252 тенге.



В Министерстве национальной экономики отмечают, что данные поправки в первую очередь направлены на уменьшение затрат родителей при получении детьми паспортов. В настоящее время вышеуказанный законопроект внесен на рассмотрение в Мажилис.



В Министерстве национальной экономики добавили, что законопроект обсуждается в рабочей группе. Срок введения уточняется, возможно, с 2024 года.