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Задержку российских фур с товарами из ЕС прокомментировали в Мининдустрии Казахстана

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Задержку российских фур с товарами из ЕС прокомментировали в Мининдустрии Казахстана
Фото из открытых источников
АСТАНА, 20 сен — Sputnik. В Казахстане начали задерживать российские грузовики, перевозящие товары из Европы, сообщили "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков.

В ассоциации рассказали, что с российских дальнобойщиков начали требовать разрешительные документы на грузы из ЕС, которых быть у них не может. В ассоциации заявили о восьми таких случаях.

"Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", — цитируют журналисты сотрудника ассоциации.

В комитете транспортного контроля министерства индустрии и индустриального развития Казахстана пояснили, что сейчас из-за санкций, которые ввел ЕС, иностранные перевозчики при ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки (перегрузки) должны иметь при себе два бланка разрешений.

"С введением санкций Европейской стороной в отношении российских и белорусских автоперевозчиков основная часть перевозок грузов со стран Европы в Казахстан на сегодняшний день осуществляется путем перецепки (перегрузки) грузов на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси", - отметили в комитете.

Первый – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории, второй – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до Казахстана.

"В связи с тем, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии министерства иностранных дел Казахстана направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение", - уточнили в Мининдустрии.

Напоминание комитет направил в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию, уточнили в ведомстве.

Механизм перецепки на границе стран ЕС и Беларуси действует с 16 апреля 2022 года. Страны ЕС запретили передвижение российских и белорусских большегрузов по территории Евросоюза, в ответ Беларусь также ввела запрет для фур из Европы.


Источник: sputniknews.kz
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