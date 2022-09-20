Задержку российских фур с товарами из ЕС прокомментировали в Мининдустрии Казахстана

АСТАНА, 20 сен — Sputnik. В Казахстане начали задерживать российские грузовики, перевозящие товары из Европы, сообщили "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков.
В ассоциации рассказали, что с российских дальнобойщиков начали требовать разрешительные документы на грузы из ЕС, которых быть у них не может. В ассоциации заявили о восьми таких случаях.
"Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", — цитируют журналисты сотрудника ассоциации.
В комитете транспортного контроля министерства индустрии и индустриального развития Казахстана пояснили, что сейчас из-за санкций, которые ввел ЕС, иностранные перевозчики при ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки (перегрузки) должны иметь при себе два бланка разрешений.
"С введением санкций Европейской стороной в отношении российских и белорусских автоперевозчиков основная часть перевозок грузов со стран Европы в Казахстан на сегодняшний день осуществляется путем перецепки (перегрузки) грузов на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси", - отметили в комитете.
Первый – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перевозку грузов до терминала на приграничной территории, второй – переданный в той стороне, где перевозчик осуществил перецепку с терминала до Казахстана.
"В связи с тем, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), министерство индустрии и инфраструктурного развития при содействии министерства иностранных дел Казахстана направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение", - уточнили в Мининдустрии.
Напоминание комитет направил в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию, уточнили в ведомстве.
Механизм перецепки на границе стран ЕС и Беларуси действует с 16 апреля 2022 года. Страны ЕС запретили передвижение российских и белорусских большегрузов по территории Евросоюза, в ответ Беларусь также ввела запрет для фур из Европы.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.