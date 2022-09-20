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Провал льготного автокредитования: почему программу нужно срочно свернуть?

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Провал льготного автокредитования: почему программу нужно срочно свернуть?
Фотоколлаж Azattyq Rýhy
Буквально за несколько месяцев казахстанцы «разобрали» выделенные на кредитование 100 миллиардов тенге. Не успел рынок остыть от штурма автосалонов и бесконечных очередей, как правительство задумало подкинуть масла в огонь – вице-премьер Роман Скляр заявил, что постарается найти деньги для дальнейшего финансирования. Рядовых граждан новость, разумеется, обрадовала, но только не экспертов – они категорично призывают не делать этого. Почему, разбирался корреспондент Azattyq Rýhy.

Тех, кто успел получить ключи от новенького авто приравнивают к едва ли не сорвавшим джекпот. По сути, так оно и выходит на самом деле. Кто еще продаст вам машину в масле под 4%? Такой ставки нынче нет нигде в Казахстане. Так что владельцы этих авто – настоящие счастливчики.

«Я тоже пытался этот кредит получить. Мне одобрили под 4% но, к сожалению, деньги в банке закончились. Машину мне нужно было ждать 2-3 месяца, а срок одобрения – только один месяц. Поэтому вопрос отпал сам по себе», - поделился личным опытом экономист Магбат Спанов.

В список счастливчиков в итоге вошли всего 10 тысяч человек. Но при этом еще не все сели за руль этих автомобилей. Так стоила ли игра свеч, учитывая бардак, ажиотаж, и то, что программа подстегнула подорожание авто? Ведь буквально за месяц машины в салонах взлетели в цене на миллион тенге, причем аккурат перед запуском кредитования. Ответ очевиден – не стоила и не будет стоить. Очередное вливание денег лишь сильнее подогреет рынок. То есть с одной стороны «удача» считанных тысяч прокредитованных казахстанцев, с другой – лишние затраты миллионов граждан, покупающих авто на «общих» основаниях.

«Даже сейчас по 3-4 месяца под заказ ждут автомобили, потому что их нет. Какие-то модели есть, но очень часто и долго приходится ожидать. Поэтому с этой точки зрения вливание дешевых денег на кредитование подогрело спрос при дефиците. Если есть дефицит, цена растет. А если вы к этому дефициту подкидываете дешевые деньги, то цена еще вырастет. Так и произошло. С точки зрения экономики это сомнительная идея – топить печку банкнотами», - говорит председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

На рынке и до программы был сильный дефицит машин. Причем не только у нас, а по всему миру: нехватка комплектующих, проблемы с логистикой, война в Украине. Все это снизило глобальные поставки автомобилей на все рынки, в том числе на казахстанский. Во-вторых, дефицит вызвал повышение цен на некоторые модели чуть ли не в полтора раза.

«И в этой ситуации государство в этот горящий рынок вбрасывает еще дешевые деньги. Это как топить печку бензином. Моментально возрастают цены еще, и все машины покупаются с колес моментально», - подчеркнул он.

Дешевые кредиты и дефицит делают свое дело – авто в салонах дорожают, а за ними подтягиваются и цены на подержанные машины.

«Так как у нас дефицит машин и если вы не можете купить себе новую, то вы будете смотреть, конечно, на вторичный рынок. А здесь такой же дефицит. Попробуйте сейчас найти хорошую машину какой-нибудь популярной японской марки в хорошем состоянии за разумные деньги. Не найдете.

Сейчас мой автомобиль, который я привез 10 лет назад из Америки, стоит дороже, чем я купил его 10 лет назад. Это как раз потому, что ввоза по разумной цене на «вторичку» нет. Автомобилей за разумную цену тоже не хватает. И поэтому цены здесь точно так же растут», - объяснил Эдуард Эдоков.

За последние несколько лет, по данным эксперта, рост цен на вторичном рынке даже обогнал «первичку». Если новые авто подорожали на 10-15%, то подержанные выросли в цене на 10-25% (если говорить о самых популярных моделях). Причин называется много – это и пандемия, и инфляция, и геополитическая ситуация, и как вишенка на торте – льготное кредитование. Если правительство все же достанет из государственных закромов деньги и продолжит программу, ценники снова взлетят – как на первичном рынке, так и вторичном.

«Предложение на вторичном рынке не увеличивается достаточным образом, а спрос есть. «Вторичка» не растет, то есть нет притока свежих машин 3-5-летних. Или он очень маленький, а спрос тем временем постоянный. Опять же возникает дефицит и подъем цен. Так что здесь прогноз неутешительный. «Вторичка» также будет расти. По процентам не могу сказать, потому что нестабильность не позволяет делать долгосрочных прогнозов. Но уже с начала года рост цен был как на новые авто, так и на подержанные. Поэтому, думаю, что до конца года он продолжится. И по итогу 2022 года мы увидим, что цены на автомобили выросли ощутимо», - прогнозирует эксперт.

Экономист Магбат Спанов солидарен с таким мнением. По его данным, цены продолжат расти пока не упрутся в определенный предел покупательской способности.

«Потому что кризис и деньги обесцениваются. Соответственно, люди пытаются спасти свои тенговые деньги. И они стараются вложить их в недвижимость или в автомобили. Казахстанцы не вкладывают в какие-то акции компаний или еще куда-нибудь, потому что у нас этот сектор не работает», - утверждает Магбат Спанов.

В идеале, конечно, было бы куда лучше, если государство не закредитовывало население, а создавало условия для зарабатывания денег. Чтобы люди не ждали льготных кредитов, а могли на заработанные средства пойти и купить себе автомобиль.

А еще, чтобы хваленный автопром перестал быть мифическим, а заработал по-настоящему - с полноценными заводами, а не их подобием. Но это уже другая история.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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