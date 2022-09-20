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Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com
Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Данные подтвердил источник РИА «Новости».

Утверждается, что авария произошла в Ростовском районе. Предположительно, в аварии погибли пассажир и водитель «Форда Транзит».

Сергею Пускепалису было 56 лет. Кинодебют Пускепалиса как актера состоялся в 2003 году, он сыграл эпизодическую роль в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Получил известность после роли в фильме «Простые вещи». Сыграл главные роли в сериалах «Идеалист», «Крик совы», «Аптекарь», фильме-катастрофе «Метро».

С 2019 года он был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. У артиста остались жена и сын.


Источник: gazeta.ru
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