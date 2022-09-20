Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис

Актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Данные подтвердил источник РИА «Новости».



Утверждается, что авария произошла в Ростовском районе. Предположительно, в аварии погибли пассажир и водитель «Форда Транзит».



Сергею Пускепалису было 56 лет. Кинодебют Пускепалиса как актера состоялся в 2003 году, он сыграл эпизодическую роль в фильме Алексея Учителя «Прогулка». Получил известность после роли в фильме «Простые вещи». Сыграл главные роли в сериалах «Идеалист», «Крик совы», «Аптекарь», фильме-катастрофе «Метро».



С 2019 года он был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. У артиста остались жена и сын.