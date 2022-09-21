Небольшая кучка финансистов распоряжаются ЕНПФ как собственным карманом - Жамалов

Депутат мажилиса Аманжан Жамалов считает, что деньгами из ЕНПФ распоряжаются не в интересах казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz. Свою критику он изложил в депутатском запросе, адресованном главе кабмина Алихану Смаилову и главе Нацбанка Галымжану Пирматову.



"На сегодня в Казахстане доверительным управляющим пенсионными активами является Национальный банк. Он сам осуществляет инвестиционную политику и сам же осуществляет надзор за своей деятельностью", - сказал Аманжан Жамалов.



По его словам, есть "большое общественное недовольство эффективностью работой ЕНПФ".



"За семь месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6 процента годовых. В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1 процента. То есть, реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твёрдо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44 процента активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов, и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счёт бюджета. По факту получается, что они "залезли на шею бюджета и свесили ноги", так как доходности по другим инструментам фактически нет", - сказал он.



В своём послании президент объявил о повышении базовой и солидарной пенсии. На это будет выделено дополнительно 421 миллиард тенге из бюджета. Но при этом размер накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился.



"И это при том, что под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 триллионов тенге. Эта сумма равна годовому бюджету Казахстана. В целом, являясь государственной организацией, ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной структурой. Небольшая кучка финансистов распоряжаются народными деньгами как собственным карманом. Фактически, миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счётного комитета. На сегодня, административные расходы ЕНПФ достигли 13 миллиардов тенге. Для сравнения, ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты населения РК, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 миллиардов тенге", - сказал депутат.



Только на оплату труда работников ЕНПФ, по его словам, потрачено 7,9 миллиарда тенге.



"В раздутой структуре ЕНПФ работает 1 495 человек. Вопрос – за чей счёт это "финансовое изобилие"? Ответ очень прост – за счёт казахстанцев. Вернее, за счёт взносов, которые они платят в ЕНПФ. ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 миллиардов тенге. Кроме того, дополнительно, получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 миллиардов тенге, а чистая прибыль составила 23,4 миллиарда тенге. Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть правительству, не выплачиваются. За годы своего существования ЕНПФ, благодаря этим комиссиям, взимаемым с пенсионных взносов казахстанцев, накопил нераспределенную прибыль в 211 миллиардов тенге. И вся эта прибыль остается в непосредственном распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется им по своему усмотрению. Подчеркну, это юридически уже не деньги вкладчиков, это как бы уже собственные средства ЕНПФ", - сказал Аманжан Жамалов.



Он предложил:



Счётному комитету проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы;

Правительству, как единственному акционеру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 211 миллиардов тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов, например, проблем категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопления для выхода на пенсию в 58 лет по желанию;

рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно, под управление министерства труда и социальной защиты населения.



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