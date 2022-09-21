Военные корабли США и Канады прошли через Тайваньский пролив, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Седьмого флота ВМС США.
Как отметили в пресс-службе ведомства, этот транзит стал вторым за месяц для корабля ВМС США и вторым совместным для США и Канады менее чем за год, с октября 2021 года.
"Подобное сотрудничество является центральным элементом нашего подхода к обеспечению безопасности и процветания в регионе", - говорится в заявлении ВМС США.
Эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke Higgins и фрегат Vancouver класса Halifax Королевских ВМС Канады совершили переход через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства.
Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна, будучи тихоокеанским государством, глубоко привержена поддержанию глобальной стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Сегодняшний обычный транзит через Тайваньский пролив демонстрирует нашу приверженность свободной, открытой и инклюзивной Индо-Тихоокеанской зоне", - говорится в ее заявлении.
Командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая заявило, что его силы следили за кораблями и "предупредили их".
"Силы военного округа всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности, решительно противостоят всем угрозам и провокациям и решительно защищают национальный суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении, где используется обычная формулировка для таких ответов.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США встанут на защиту Тайваня в случае вторжения Китая.
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