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Токаев назначил дату выборов президента

Просмотров:849 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Токаев назначил дату выборов президента
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.

Правительству необходимо принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, предусматривающий введение в стране однократного президентского срока без права переизбрания.

1 сентября Президент предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью.

Как заявил Токаев, для успешной реализации комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа.


Источник: tengrinews.kz
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