Токаев назначил дату выборов президента

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов президента Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.



Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.



Правительству необходимо принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.



Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.



Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, предусматривающий введение в стране однократного президентского срока без права переизбрания.



1 сентября Президент предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью.



Как заявил Токаев, для успешной реализации комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа.