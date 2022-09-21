Ракета "Союз-2.1а" с тремя космонавтами на борту стартовала с Байконура

Космонавты перед стартом / Фото Тимура Батыршина Informburo.kz
На борту корабля два российских космонавта и астронавт NASA. На МКС они проведут 188 суток.
С казахстанского космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Циолковский" ("Союз МС-22"). На борту корабля два российских космонавта и астронавт NASA. За запуском корабля следит корреспондент Informburo.kz.
Ракета стартовала в 16.55 мск (19.55 по времени Астаны). К Международной космической станции (МКС) "Мир" отправились российские космонавты – командир Сергей Прокопьев, бортинженер Дмитрий Петелин, астронавт американского космического агентства NASA бортинженер Франциско Рубио.
За пуском наблюдали сотни туристов из России и Казахстана.
Полёт до МКС пройдёт по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента станции примерно в 20.11 мск (23.11 по времени Астаны).
МКС-68 – 68-я долговременная экспедиция МКС. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-68 – 188 суток – до 28 марта 2023 года.
На корабле к МКС также доставят 120 кг полезных грузов, в том числе бортовую документацию, средства санитарно-гигиенического обеспечения и медицинского контроля, научную аппаратуру, личные вещи космонавтов.
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