До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы

Ситуацию прокомментировали в Комитете гражданской авиации.



Появившуюся в соцсетях информацию о запредельной стоимости авиабилетов по маршруту Москва — Алматы прокомментировали в Комитете гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.



"Стоимость билетов в распространяемой информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай по маршруту Москва — Дубай (авиакомпания Emirates) и Дубай — Алматы (авиакомпания Air Astana). На прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам Москва — Алматы и Дубай — Алматы тарифы не менялись", — сообщили в комитете.



В ведомстве уточнили, что по состоянию на 18:00 21 сентября стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании SCAT по маршруту Москва (Внуково) – Алматы на 24 сентября составляет 253 688 тенге, на 29 сентября — 208 078 тенге.



Рейсом Air Astana из Дубая можно улететь в Алматы 22 сентября за 334 146 тенге.