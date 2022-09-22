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До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 13:28
До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы
Иллюстративное фото
Ситуацию прокомментировали в Комитете гражданской авиации.

Появившуюся в соцсетях информацию о запредельной стоимости авиабилетов по маршруту Москва — Алматы прокомментировали в Комитете гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz.

"Стоимость билетов в распространяемой информации указана с учетом транзитного рейса через Дубай по маршруту Москва — Дубай (авиакомпания Emirates) и Дубай — Алматы (авиакомпания Air Astana). На прямых рейсах казахстанских авиакомпаний по маршрутам Москва — Алматы и Дубай — Алматы тарифы не менялись", — сообщили в комитете.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 18:00 21 сентября стоимость билета на рейс казахстанской авиакомпании SCAT по маршруту Москва (Внуково) – Алматы на 24 сентября составляет 253 688 тенге, на 29 сентября — 208 078 тенге.

Рейсом Air Astana из Дубая можно улететь в Алматы 22 сентября за 334 146 тенге.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:41
Наши авиаторы, похоже, не правильно понимают слова из марша авиаторов.
"Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц"- поется в песне.
Выше и выше - не про рост цен на билеты. uhmylka
 
 

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