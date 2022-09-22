Что будет с 20-тысячными банкнотами с изображением Назарбаева, ответили в Нацбанке

В Национальном банке ответили касательно использования в денежном обороте юбилейной банкноты номиналом 20 000 тенге, посвященной 30-летию независимости, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге с портретом Нурсултана Назарбаева была выпущена в обращение 1 декабря 2021 года ограниченным тиражом и является памятной. По данным Нацбанка, доля памятных купюр, выпущенных Национальным банком, в наличном денежном обращении незначительна по сравнению с циркуляционными (обычными) банкнотами (менее одного процента от находящихся в обращении).



"Срок обращения по юбилейным и памятным банкнотам не устанавливается. Данные банкноты являются законным платежным средством и будут изыматься из денежного обращения по мере их естественного износа. В этой связи изъятие из оборота юбилейных банкнот номиналом 20 000 тенге, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан, не планируется. Их обязаны принимать, как и все остальные памятные банкноты, по всем видам платежей, банковских операций и переводов", - заявили в Национальном банке.





В Нацбанке прокомментировали, разрабатываются ли сейчас новые образцы 20-тысячных купюр.



"Национальный банк, являясь единственным эмитентом национальной валюты, определяет структуру номиналов банкнот и монет, а также обеспечивает надлежащее качество банкнот в обращении. С развитием новых технологий увеличивается вероятность появления подделок денежных знаков, которые трудно различать населению.



В связи с этим Национальный банк проводит постоянную работу по усилению защитных свойств денежных знаков национальной валюты и выпускает более защищенные от подделок банкноты.

Информация об основных характеристиках и дизайне утвержденных к выпуску банкнот и монет будет размещена на официальном сайте Национального банка", - добавили в ведомстве.



Также в Нацбанке ответили, почему юбилейные купюры не принимаются некоторыми электронными терминалами.



"Банки второго уровня самостоятельно определяют и настраивают технические возможности электронных устройств по приему и выдаче тех или иных банкнот. В случае отсутствия в электронном устройстве технической возможности (программного обеспечения), позволяющей принимать юбилейные банкноты национальной валюты, находящиеся в обращении, их можно обменять в любом отделении БВУ и АО "Казпочта", а также в кассах территориальных филиалов Национального банка", - говорится в сообщении.



В банке также добавили, что за отказ в приеме таких банкнот предусмотрена административная ответственность согласно статье 206 Кодекса об административных правонарушениях.



Напомним, что Национальный банк выпустил в обращение юбилейную банкноту в честь 30-летия независимости. Дизайн банкноты был изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире была применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия независимости и факсимиле Касым-Жомарта Токаева.



Тираж юбилейных банкнот составил 3 миллиона.