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Представители иностранных банков приезжали проверять соблюдение санкций банками Казахстана

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 13:57
Представители иностранных банков приезжали проверять соблюдение санкций банками Казахстана
Иллюстративное фото
Представители иностранных банков приезжали проверять соблюдение антироссийских санкций банками Казахстана, сообщила председатель правления «Халык банка» Умут Шаяхметова.

«Произошло так, что приехали сюда западные банки, корреспондентские банки «Халыка», например, и других банков, и на месте проверяли – в системах открывали, заходили и проверяли, как мы контролируем те или иные процедуры», - сообщила Шаяхметова на Kazakhstan Growth Forum 2022 в четверг.

Она отметила, что санкции в первую очередь коснулись финансового сектора.

«Мы увидели, что ввели санкции на платежи, особенно на межграничные, санкции с определенными лицами, это и банки, и физические или юридические лица. Необходимо было срочно перестраивать наши внутренние операционные системы, комплаенс. Если вы помните, западные банки даже перестали продавать доллары казахстанским банкам и был период в марте, когда у нас элементарно не было наличных долларов. Что произошло? Мы, например, «Халык», основной поставщик валюты в страну – от нас стали требовать: «Вы поменяли свои процедуры, что вы не будете продавать наличные доллары россиянам?» Каждый день мы перестраивали свои операционные процессы, показывали, как мы вводим эти контроли, как меняются процедуры», - пояснила Шаяхметова.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ohotnik
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:34
Мы суверенное государство?
С какого перепугу эту свору надо было пускать в свою банковскую систему?
 
 

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