Прокурор запросил 6 лет колонии для Кайрата Сатыбалдыулы

Государственный обвинитель запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Представитель прокуратуры Джангельды Есебаев попросил суд назначить Кайрату Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.



"Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, внести представление Президенту о лишении Сатыбалдыулы звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также орденов "Курмет" и "Парасат". Время содержания под стражей Сатыбалдыулы зачесть в срок наказания из расчета один день под стражей равно полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности", - заявил прокурор.





Также прокурор запросил для подсудимых Мухамеджанулы и Бекетова 6 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в госорганах, коммерческих, финансовых и иных организациях на 10 лет. Наказание попросили считать условным.



Для подсудимых Конырбаева и Муравьева гособвинение запросило 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих, финансовых и других организациях на три года. Наказание также попросили считать условным.



Кайрат Сатыбалдыулы заявил, что признает свою вину и полностью раскаивается в содеянном.



Кроме того, он сообщил, что согласен с видом и размером наказания, которое предлагает прокурор.



Ранее сообщалось, что Кайрат Сатыбалдыулы заключил два медиативных соглашения, признал вину и возместил ущерб.



Напомним, дело рассматривается с 16 сентября в суде № 2 района Байконыр Астаны. Кайрат Сатыбалдыулы обвиняется в совершении преступлений по статьям: "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".



В конце августа стало известно, что Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.