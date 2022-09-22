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Прокурор запросил 6 лет колонии для Кайрата Сатыбалдыулы

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 16:45
Прокурор запросил 6 лет колонии для Кайрата Сатыбалдыулы
Фото:gov.kz
Государственный обвинитель запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Представитель прокуратуры Джангельды Есебаев попросил суд назначить Кайрату Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

"Отбывание наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, внести представление Президенту о лишении Сатыбалдыулы звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также орденов "Курмет" и "Парасат". Время содержания под стражей Сатыбалдыулы зачесть в срок наказания из расчета один день под стражей равно полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждении средней безопасности", - заявил прокурор.


Также прокурор запросил для подсудимых Мухамеджанулы и Бекетова 6 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в госорганах, коммерческих, финансовых и иных организациях на 10 лет. Наказание попросили считать условным.

Для подсудимых Конырбаева и Муравьева гособвинение запросило 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих, финансовых и других организациях на три года. Наказание также попросили считать условным.

Кайрат Сатыбалдыулы заявил, что признает свою вину и полностью раскаивается в содеянном.

Кроме того, он сообщил, что согласен с видом и размером наказания, которое предлагает прокурор.

Ранее сообщалось, что Кайрат Сатыбалдыулы заключил два медиативных соглашения, признал вину и возместил ущерб.

Напомним, дело рассматривается с 16 сентября в суде № 2 района Байконыр Астаны. Кайрат Сатыбалдыулы обвиняется в совершении преступлений по статьям: "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

В конце августа стало известно, что Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.


Источник: tengrinews.kz
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