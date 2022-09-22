В Тасмании погибли более 200 китов-пилотов, массово выбросившихся на берег

Около 230 китов-пилотов выбросились на западное побережье Тасмании в Австралии и погибли.



Одно из фото, опубликованное изданием Insider, показывает масштабы массовой высадки китов на мель. Фотография, сделанная 21 сентября и обнародованная Департаментом природных ресурсов и окружающей среды Тасмании, демонстрирует масштабы кризиса с десятками китов, простирающихся вдоль пляжа и едва покрытых водой.



Несмотря на спасательные усилия экспертов по охране моря, около 200 выбросившихся на мель китов погибли. Только 35 китов, выбросившихся на мель, выжили.



"Мы определили тех животных, которые имеют наилучшие шансы на выживание", – сказал Брендон Кларк, представитель департамента природных ресурсов и окружающей среды.



Согласно правительственному пресс-релизу, в то время как большинство китов выбросилось на мель на пляже Оушен-Бич, несколько китов оказались на песчаной долине в гавани Маккуори.



"Тех животных, которые были живы, мы держали в комфортных условиях, мы снабжали им любую тень, которую могли", – сказал Кларк.



Он добавил, что "прибой на Оушен-Бич" "берет свое" на китах, населяющих западное побережье Тасмании.



Инцидент произошел через два года после того, как в Австралии произошел самый плохой выброс китов на мель в истории. В 2020 году около 470 китов-пилотов оказались на мели в том же месте на западном побережье Тасмании, и более 350 китов погибли. Были спасены около 111 китов.



"К сожалению, мы имеем высокий уровень смертности в этой конкретной высадке на мель, главным образом из-за открытых условий на Оушен-Бич", - сказал Кларк о массовой высадке на берег в среду, добавив, что в инциденте 2020 года киты выбросились на мель в "защищенных водах".



Официально не установлено, почему на западном побережье Тасмании происходят массовые высадки на мель, но специалист по дикой природе Ванесса Пиротта считает, что причина может быть экологической.







"Тот факт, что мы видели подобные виды в то же время, в том же месте, которые повторялись из-за выбрасывания на мель в том же месте, может быть определенным свидетельством того, что здесь может быть что-то экологичное. Массовый выброс на мель также может произойти , когда группу китов "сбивает с пути больная особь" или просто "пугает что-то в воде", - сказал Пиротта, специализирующийся на морских млекопитающих.



За день до массовой высадки на мель 14 кашалотов были найдены мертвыми на острове Кинг в Тасмании, сообщает AP со ссылкой на местные власти. Согласно сообщению, австралийские органы охраны дикой природы выясняют, что убило китов.