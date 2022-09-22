Сахар, лук и картофель подешевели в Казахстане - Бюро статистики

Бюро национальной статистики опубликовало новые данные об изменении цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



По данным ведомства, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1 процента, с начала месяца - на 0,4 процента, с начала года - на 19,4 процента.



В годовом выражении СЗПТ подорожали на 19,6 процента, что выше аналогичного периода 2021 года на 2,8 процентного пункта.



За прошедшую неделю подешевели:



лук - на 3,1 процента;

сахар-песок - на 2,8 процента;

картофель - на 1,1 процента.



За неделю подорожали:



рис - на 1,5 процента;

яйца, І категория - на 1,5 процента;

масло подсолнечное - на 1,4 процента.



В бюро также привели средние цены на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров на 20 сентября 2022 года:



масло подсолнечное - 884 тенге за литр;

творог - 1 808 тенге за килограмм;

молоко, 2,5 процента - 317 тенге за литр.



Всего в перечень социально значимых входит 19 наименований продовольственных товаров.