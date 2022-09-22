«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Сентября
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 481.29 KZT
  • €1 = 474.31 KZT
  • 1 RUB = 8.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сахар, лук и картофель подешевели в Казахстане - Бюро статистики

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:08
Сахар, лук и картофель подешевели в Казахстане - Бюро статистики
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Бюро национальной статистики опубликовало новые данные об изменении цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,1 процента, с начала месяца - на 0,4 процента, с начала года - на 19,4 процента.

В годовом выражении СЗПТ подорожали на 19,6 процента, что выше аналогичного периода 2021 года на 2,8 процентного пункта.

За прошедшую неделю подешевели:

лук - на 3,1 процента;
сахар-песок - на 2,8 процента;
картофель - на 1,1 процента.

За неделю подорожали:

рис - на 1,5 процента;
яйца, І категория - на 1,5 процента;
масло подсолнечное - на 1,4 процента.

В бюро также привели средние цены на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров на 20 сентября 2022 года:

масло подсолнечное - 884 тенге за литр;
творог - 1 808 тенге за килограмм;
молоко, 2,5 процента - 317 тенге за литр.

Всего в перечень социально значимых входит 19 наименований продовольственных товаров.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика