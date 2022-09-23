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С казахстанских прилавков исчезают российские и украинские товары

Просмотров:612 Опубликовано: Сегодня, 07:38
С казахстанских прилавков исчезают российские и украинские товары
Иллюстрированное фото: Тengrinews
В Казахстане наблюдается дефицит российских и украинских товаров. С прилавков исчезают средства личной гигиены, бытовая химия, женская косметика, кондитерские изделия и многое другое. Предприниматели пытаются компенсировать нехватку аналогами из других стран. Но, говорят, обходится это гораздо дороже. И все равно восполнить ассортимент продукции не получается. Бизнесмены несут убытки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Продавцы хозяйственных магазинов рассказывают: с февраля прекратились поставки многих российских стиральных порошков, краски для волос, лосьонов, мыла и некоторой женской косметики. Выручают товары отечественного производства, а также завоз из Беларуси, Узбекистана и Турции. Ассортимент на прилавках сильно обеднел, а цены значительно выросли, признаются бизнесмены.

"Сафирони" есть, например, они все очень дорогие сейчас. Papia вообще нет, очень мало. Порошков нет: "Бинго", например, это российское было, их нет сейчас. "Чистой линии" нет, "Черного жемчуга" уже давно нет, "777" – это все были российские товары. Их уже полгода нет. "Лесного бальзама" нет сейчас у нас. Самые ходовые товары! "Бархатных ручек" нет в наличии", - говорит Марат Казыбаев, продавец.

Крупные торговые сети тоже страдают от перебоев с поставками. В гипермаркетах говорят: периодически возникает дефицит средств гигиены, бытовой химии, кондитерских изделий, алкоголя и лицензированных игрушек. Повлияли антироссийские санкции, проблемы с перевозками и сырьем. Но, уверяют продавцы, ситуация некритичная.

"В Казахстан многие продукты, в частности бытовая химия, завозятся из России. И соответственно, когда появились санкции, стали бренды уходить, какие-то позиции стали недопоставляться. В свою очередь мы работали с поставщиками, то есть для этого мы что делали: мы искали им замену по тем же позициям. Ну или, если невозможно было искать замену, просто менялись какие-то логистические цепочки, чтобы тем не менее товары присутствовали в сети", - сказал Артем Крылов, PR-менеджер сети супермаркетов.

В некоторых супермаркетах сейчас все прилавки заполнены, отмечает журналист телеканала. Детское питание, подгузники и туалетная бумага российского производства есть. Сотрудники говорят, периодически отдельных позиций из России не хватает, а вот многие украинские товары пропали вообще. Дефицит восполняют отечественной продукцией или зарубежными аналогами. Предприниматели жалуются, что из-за отсутствия востребованных товаров торговый бизнес терпит большие убытки. На вопрос, когда поставки возобновятся в полном объеме и произойдет ли это вообще, ответить пока никто не может.


Источник: Tengrinews.kz
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