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Ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировали в ПС КНБ

Просмотров:822 Опубликовано: Сегодня, 08:04
Ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировали в ПС КНБ
фото: t.me/uralskweek_kz
В Пограничной службе Комитета национальной безопасности (ПС КНБ) заявили, что взяли ситуацию на казахстанско-российской границе на особый контроль, передает Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан.

Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничная служба КНБ совместно с компетентными государственными органами обеспечивает безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах.

"Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством. Пограничная служба КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства Казахстана", - пояснили в ведомстве.

Как долго россиянам разрешено находиться в Казахстане

Напомним, вчера, 21 сентября, в России объявили частичную мобилизацию. Российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов.

После этого в соцсетях стали появляться видео с очередями на границе России и Казахстана. В интервью журналистам на казахстанско-российской границе со стороны Самары россияне рассказали, как покидают свои дома и переезжают в соседнюю страну, так как не хотят участвовать в вооруженном конфликте.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 10:03
Marat Schmidt, ишь ты когда пришло время не на словах а на деле подтверждать свое предназначение, они решили ретироваться. Ишь ты какие хитрецы однако. Так не бывает. Теперь надо до конца.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • cnnc
  • saktau
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 09:35
Вот и определилось шакальё..
Брать с предателей по 3-4 штуки баксов по примеру уараинских погранцов.
 
 

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