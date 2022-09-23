Ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировали в ПС КНБ

В Пограничной службе Комитета национальной безопасности (ПС КНБ) заявили, что взяли ситуацию на казахстанско-российской границе на особый контроль, передает Tengrinews.kz.



"На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан.



Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Пограничная служба КНБ совместно с компетентными государственными органами обеспечивает безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах.



"Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством. Пограничная служба КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства Казахстана", - пояснили в ведомстве.



Как долго россиянам разрешено находиться в Казахстане



Напомним, вчера, 21 сентября, в России объявили частичную мобилизацию. Российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов.



После этого в соцсетях стали появляться видео с очередями на границе России и Казахстана. В интервью журналистам на казахстанско-российской границе со стороны Самары россияне рассказали, как покидают свои дома и переезжают в соседнюю страну, так как не хотят участвовать в вооруженном конфликте.