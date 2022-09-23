В Нацбанке прокомментировали ситуацию с обслуживанием карт "Мир" в Казахстане

Законодательство Казахстана не ограничивает прием карт "Мир" казахстанскими банками. Клиенты могут обслуживать и использовать эти карты, рассказали 23 сентября в пресс-службе Национального Банка в ответ на запрос корреспондента Zakon.kz.
- Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе – выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию, - сообщила пресс-служба Национального Банка.
21 сентября в пресс-службе Halyk Bank сообщили, что обслуживание карты "Мир" в сети банкоматов приостановлено. Продолжается прием безналичной оплаты по картам платежной системы "Мир" с помощью POS-терминалов банка.
В пресс-службе Bereke Bank ответили, что изменений в обслуживании карт банка нет. Это означает, что держатели карт "Мир" могут свободно снимать деньги в банкомате.
В некоторых других странах обслуживание карты "Мир" прекратили. К слову, банки Вьетнама перестали работать с картами "Мир".
После этого турецкие DenizBank и Is Bankasi прекратили обслуживание российских карт "Мир". В Is Bankasi связали решение с санкциями США и Великобритании в отношении России.
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