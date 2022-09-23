Приезд россиян в Казахстан. В миграционной полиции сделали заявление

В связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан России в Казахстан в Комитете миграционной службы МВД сделали официальное заявление, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



"В Казахстане действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании Правил въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, а также их выезда из Казахстана и Правил осуществления миграционного контроля.



Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане.



Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства", - заверили в полиции.



В ведомстве пояснили, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане для граждан государств - участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы.



Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через государственную границу в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев.



"Согласно статистике, в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 миллиона иностранцев, а выехало 4,1 миллиона, в том числе граждан России въехало 1 миллион 660 тысяч человек, а выехало 1 миллион 640 тысяч человек.



Их временное пребывание под учетом, с полной информацией о каждом из них, о данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания. Мониторинг миграционных процессов ведется", - пояснили в полиции.



В ведомстве заверили, что органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования.



"В ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тысячи нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тысячи – сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана.



При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тысячи, что составляет всего 0,2 процента от числа въехавших граждан России.



Это демонстрирует их определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания. В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на 5 лет", - отметили в ведомстве.



Аналогично органами внутренних дел осуществляется контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев в Казахстане на основании разрешения на временное проживание, процесс получения которого отрегулирован.



"При получении разрешения на временное проживание, дающего в предусмотренных законом случаях право иностранцу пребывать в Казахстане на срок трудового договора, на период учебы, лечения и на других исчерпывающих основаниях, миграционная служба имеет полную информацию об адресе проживания, собственнике жилья и проживающих там иностранцах, что позволяет обеспечить миграционный контроль.



Любая ситуация, связанная с незаконным пересечением границы, нарушением регламента подачи документов на регистрацию в стране пресекается в соответствии с законодательством Казахстана", - заверили в полиции.



Ранее ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировали в Погранслужбе КНБ. В ведомстве пояснили, что имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле.



Напомним, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов.



После этого в соцсетях стали появляться видео с очередями на границе России и Казахстана. В интервью журналистам на казахстанско-российской границе со стороны Самары россияне рассказали, как покидают свои дома и переезжают в соседнюю страну, так как не хотят участвовать в вооруженном конфликте.