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В МВД рассказали, нужно ли автовладельцам менять старые госномера

Просмотров:575 Опубликовано: Сегодня, 12:20
В МВД рассказали, нужно ли автовладельцам менять старые госномера
Фото: пресс-служба КазСтандарта КТРМ МТИ РК
С 1 сентября 2022 года в Казахстане введен в действие национальный стандарт для номерных знаков автомашин. Нужно ли в связи с этим автовладельцам менять старые госномера, корреспонденту Zakon.kz рассказали в МВД.

- Действие национального стандарта СТ РК 986-2022 для государственных регистрационных номерных знаков автомобилей, в котором предусмотрено наличие специальных и дополнительных элементов, необходимых для защиты от фальсификации, распространяется на вновь изготовленные ГРНЗ и замена прежних ГРНЗ на новые не требуется, - ответили в МВД РК на запрос редакции.

14 сентября в КазСтандарт КТРМ МТИ РК сообщили о введении Стандарта, в котором прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них. Как пояснили в Комитете транспорта, стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках.


Источник: zakon.kz
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