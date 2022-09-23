Министр ответил на вопрос о высокой стоимости обучения в вузах Казахстана

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил на вопрос о причинах дорогого высшего образования в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Считаете ли вы доступным высшее образование? Сейчас стоимость бакалавриата в государственных вузах Алматы, где расположено большинство университетов, составляет около 1,5 миллиона тенге", - спросил журналист на брифинге в СЦК.
Саясат Нурбек отметил, что сейчас в Казахстане наблюдается "очень сильная демографическая волна". Уже два года подряд в стране рождается рекордное число детей. Это, по его словам, оказывает большое давление и вызовет проблему в ближайшие 5-7 лет.
"В этом году мы выделили рекордное количество грантов за последние 30 лет - 88 тысяч. На 19 процентов больше, чем в прошлом году. Но даже ежегодное увеличение количества грантов все равно не будет давать возможность растущему населению получать доступ к высшему образованию", - пояснил министр.
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Чтобы решить проблему, в стране вводят новую программу частичных грантов. Как пояснил Нурбек, сейчас над вопросом думает специальная рабочая группа.
"Мы хотим дать большему количеству людей возможность получать если не полные, то частичные гранты - 30-50-75 процентов, тем самым увеличивая доступ для талантливых детей, которые не смогли набрать высокие проходные баллы на ЕНТ", - отметил Саясат Нурбек.
Также, по его словам, в стране могут вернуть студенческие кредиты под 2-3 процента. Механизм планируется внедрить в следующем учебном году.
"По поводу стоимости обучения. К сожалению, она не такая высокая у нас, в том отношении, что стоимость гранта, извините, не дает возможность нашим вузам развиваться, вкладывать в инфраструктуру, в лаборатории, привлекать сильных профессоров. Поэтому мы сейчас очень серьезно думаем, как нам развивать региональные, в первую очередь, университеты, как давать им возможность развития академической инфраструктуры, строительства новых учебных корпусов, общежитий, формирования устойчивого кадрового костяка", - отметил министр.
Он пояснил, что со следующего года в стране запустят масштабную программу по развитию центров академического превосходства и это позволит повышать качество высшего образования.
"Да, главная задача – это обеспечение сохранения и расширение доступа к качественному высшему образованию. Поэтому Послание Президента очень своевременное, очень четкие даны были поручения, через эти системные механизмы будем эту проблему решать", - заключил министр.
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