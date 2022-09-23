Полицейский сбил насмерть человека и скрылся в Уральске

Участковый в звании капитана полиции сбил человека в Уральске и покинул место происшествия. В ДП региона сообщили, что водворили своего коллегу в изолятор. От дачи показаний полицейский отказался, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на mgorod.kz.
Как сообщили в полиции, ДТП произошло в ночь на 18 сентября на улице Момышулы в Уральске. В результате наезда человек скончался на месте происшествия.
«Виновник ДТП скрылся, начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» и статье 347 УК РК «Оставление места ДТП». Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено лицо, совершившее преступление. Он является нашим действующим сотрудником полиции. Hyundai, на котором совершен наезд на пешехода, водворен на штрафстоянку. Несмотря на то, что он является сотрудником, мы приняли самые жесткие меры и водворили его в изолятор временного содержания. Мы приносим свои соболезнования семье потерпевшего», - рассказал начальник УМПС Департамента полиции ЗКО Мирхат Аженов.
По его словам, дело находится на контроле не только руководства департамента, но и МВД. По делу назначен ряд экспертиз.
«От дачи показаний он отказался. Но в совершении преступления признался. Другие моменты происшествия будут выясняться», - добавил Аженов.
Как отметили в ведомстве, за рулем автомобиля находился участковый в звании капитана полиции.
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