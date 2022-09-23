Toyota закрывает завод в России - СМИ

По данным СМИ, о закрытии сотрудникам объявили на специальном собрании.
"По нашим данным, им сообщили, что решение приняли из-за сложившейся ситуации в РФ. При этом под другим брендом заводы работать не смогут, поэтому их закроют", - пишет Telegram-канал.
Отмечается, что перед увольнением сотрудникам выплатят 12 окладов. Собрания работников завода проходят с 9 утра небольшими группами. Со следующей недели им начнут присылать соглашение. С весны завод простаивал, работникам выплачивали две трети зарплаты. Теперь руководство выпустило документ о приостановке приказа "об объявлении простоя по вине работодателя".
В распоряжении источника также оказались документы, подтверждающие грядущую ликвидацию предприятия.
Завод Toyota в Санкт-Петербурге открыли в 2007 году. На предприятии был организован полный цикл производства моделей Camry и RAV4.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.