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Toyota закрывает завод в России - СМИ

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Toyota закрывает завод в России - СМИ
Фото ©РИА Новости
По данным СМИ, о закрытии сотрудникам объявили на специальном собрании.

"По нашим данным, им сообщили, что решение приняли из-за сложившейся ситуации в РФ. При этом под другим брендом заводы работать не смогут, поэтому их закроют", - пишет Telegram-канал.

Отмечается, что перед увольнением сотрудникам выплатят 12 окладов. Собрания работников завода проходят с 9 утра небольшими группами. Со следующей недели им начнут присылать соглашение. С весны завод простаивал, работникам выплачивали две трети зарплаты. Теперь руководство выпустило документ о приостановке приказа "об объявлении простоя по вине работодателя".

В распоряжении источника также оказались документы, подтверждающие грядущую ликвидацию предприятия.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге открыли в 2007 году. На предприятии был организован полный цикл производства моделей Camry и RAV4.


Источник: Tengrinews.kz
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