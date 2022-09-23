Toyota закрывает завод в России - СМИ

По данным СМИ, о закрытии сотрудникам объявили на специальном собрании.



"По нашим данным, им сообщили, что решение приняли из-за сложившейся ситуации в РФ. При этом под другим брендом заводы работать не смогут, поэтому их закроют", - пишет Telegram-канал.



Отмечается, что перед увольнением сотрудникам выплатят 12 окладов. Собрания работников завода проходят с 9 утра небольшими группами. Со следующей недели им начнут присылать соглашение. С весны завод простаивал, работникам выплачивали две трети зарплаты. Теперь руководство выпустило документ о приостановке приказа "об объявлении простоя по вине работодателя".



В распоряжении источника также оказались документы, подтверждающие грядущую ликвидацию предприятия.



Завод Toyota в Санкт-Петербурге открыли в 2007 году. На предприятии был организован полный цикл производства моделей Camry и RAV4.