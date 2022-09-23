Иран показал две новые баллистические ракеты собственной разработки

Власти Ирана во время военного парада представили две новые баллистические ракеты собственной разработки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Bulgarian Military News.
По информации портала, обе ракеты - Rezvan и Khaybar Shekan - местного производства, разработаны и изготовлены военными специалистами Аэрокосмического департамента КСИР (Корпус стражей исламской революции).
Ракета Rezvan относится к категории баллистических ракет средней дальности наиболее широкого класса боевых ракет. Rezvan работает на жидком топливе и отсоединяет свою боеголовку во время полета или перед ударом.
В настоящее время известно, что заряд боеголовки представляет собой обычное взрывчатое вещество. Максимальная дальность действия ракеты составляет 1400 километров. По данным агентства Tasnim News Agency, ракета может запускаться со стационарных и мобильных наземных средств.
Между тем Khaybar Shekan относится к категории ракетных систем большой дальности. Как отметил портал, это ракета третьего поколения наиболее широкого класса боевых ракет. Khaybar Shekan также является жидкостной и имеет отделяемую боеголовку.
Максимальная дальность полета составляет 1450 километров, что больше похоже на ракету средней дальности, чем на дальнюю, как утверждает портал. У "Хайбар-Шекан" боеголовка обладает способностью маневрировать.
Парад, на котором были представлены две ракеты, проходит по всей стране. Часть парада прошла и в водах Персидского залива. Парад проводится в честь Имама Хомейни, который является основателем Исламской Республики.
По данным информационного агентства Tasnim, которое ссылается на иранских военных экспертов, в последние годы Иран достиг значительных успехов в разработке и производстве различных ракет. СМИ определяют это как "самодостаточность" в области систем вооружения.
Иран утверждает, что разрабатываемое им оружие, и в частности различные категории ракет, предназначено исключительно для защиты территориальной целостности страны.
Ранее Иран показал новую ракетную базу в Персидском заливе.
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