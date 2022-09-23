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Иран показал две новые баллистические ракеты собственной разработки

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 18:17
Иран показал две новые баллистические ракеты собственной разработки
Фото: twitter.com/isna_farsi
Власти Ирана во время военного парада представили две новые баллистические ракеты собственной разработки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Bulgarian Military News.

По информации портала, обе ракеты - Rezvan и Khaybar Shekan - местного производства, разработаны и изготовлены военными специалистами Аэрокосмического департамента КСИР (Корпус стражей исламской революции).

Ракета Rezvan относится к категории баллистических ракет средней дальности наиболее широкого класса боевых ракет. Rezvan работает на жидком топливе и отсоединяет свою боеголовку во время полета или перед ударом.

В настоящее время известно, что заряд боеголовки представляет собой обычное взрывчатое вещество. Максимальная дальность действия ракеты составляет 1400 километров. По данным агентства Tasnim News Agency, ракета может запускаться со стационарных и мобильных наземных средств.

Между тем Khaybar Shekan относится к категории ракетных систем большой дальности. Как отметил портал, это ракета третьего поколения наиболее широкого класса боевых ракет. Khaybar Shekan также является жидкостной и имеет отделяемую боеголовку.

Максимальная дальность полета составляет 1450 километров, что больше похоже на ракету средней дальности, чем на дальнюю, как утверждает портал. У "Хайбар-Шекан" боеголовка обладает способностью маневрировать.

Парад, на котором были представлены две ракеты, проходит по всей стране. Часть парада прошла и в водах Персидского залива. Парад проводится в честь Имама Хомейни, который является основателем Исламской Республики.

По данным информационного агентства Tasnim, которое ссылается на иранских военных экспертов, в последние годы Иран достиг значительных успехов в разработке и производстве различных ракет. СМИ определяют это как "самодостаточность" в области систем вооружения.

Иран утверждает, что разрабатываемое им оружие, и в частности различные категории ракет, предназначено исключительно для защиты территориальной целостности страны.

Ранее Иран показал новую ракетную базу в Персидском заливе.



Источник: Tengrinews.kz
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