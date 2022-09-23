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В Казахстане планируют амнистировать более 1500 участников январских событий

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:02
В Казахстане планируют амнистировать более 1500 участников январских событий
Фото: Zakon.kz
Генеральная прокуратура подготовила консультативный документ регуляторной политики "Проект Закона Республики Казахстан "Об амнистии", сообщает Zakon.kz.

По данным Генпрокуратуры, под амнистию попадают 1520 человек, находящихся в данный момент под следствием или уже осужденных, из которых:

- на этапе досудебного расследования – 383 подозреваемых по 391 уголовному делу;

- в производстве суда – 102 подозреваемых на 36 дел.

Уже осудили 1035 человек, из них 93 отбывают наказание в местах лишения свободы, 930 находятся под пробацией, девять осужденных выполняют общественные работы, троим выписаны штрафы.

Предлагается полностью освободить от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. Лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, может быть сокращен срок наказания.

При этом указывается, что действие законопроекта не распространяется на лиц, совершивших преступления, связанные с государственной изменой, организацией массовых беспорядков, коррупционными преступлениями, террористическими преступлениями, экстремистскими преступлениями, пытками, а также наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.

Основанием для разработки законопроекта стало Послание главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, в котором он поручил провести единоразовую амнистию участников январских событий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 октября.


Источник: zakon.kz
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