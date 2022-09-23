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Официально: Казахстан стал кандидатом на проведение ЧМ по хоккею

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:03
Официально: Казахстан стал кандидатом на проведение ЧМ по хоккею
Фото: olympic.kz
Международная федерация хоккея на льду официально заявила о приеме трех писем-заявок на проведение чемпионата мира в 2027 году, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на olympic.kz.

Заявления подали Казахстан, Германия и Норвегия.

В письме указывается, что Казахстан ранее не принимал турниры топ-дивизиона. Однако в республике есть два больших ледовых комплекса, готовых принять соревнования: «Барыс Арена», вместимостью 11400 мест и «Алматы Арена с 12500 мест.

«Германия проводила чемпионаты мира в элитном дивизионе девять раз, начиная с 1930 года. В последний раз эта страна принимала турнир в 2017 году в Кельне совместно с Парижем (Франция). Единственной страной-хозяйкой выступала в 2010-ом, матчи проходили также в Кельне и Мангейме. Матч открытия состоялся на футбольном стадионе города Гельзенкирхен», - говорится в заявке.

Отмечается также, что тогда был зафиксирован мировой рекорд посещаемости хоккейного матча. Норвегия ранее дважды принимала чемпионаты мира. Случалось это в 1958 году в Осло и Лиллехаммере, а также в Осло и Хамаре в 1999 году. Для заявки на ЧМ-2027 планируются другие локации и новые спортивные объекты.

«Норвежская федерация работает над заявкой в городах Берум и Тронхейм. Все три претендента в следующие несколько месяцев будут работать над подробным заявочным проектом, который в дальнейшем презентуют в офисе ИИХФ. Страна-хозяйка чемпионата мира по хоккею-2027 будет определена по итогам ежегодного конгресса ИИХФ в Тампере (Финляндия) в мае 2023 года», - заключается в письме.


Источник: newtimes.kz
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