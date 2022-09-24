"Расчет в рублях": посредники и таксисты воспользовались ситуацией с наплывом россиян

В Актюбинской области посредники и таксисты наладили бизнес на наплыве россиян, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.По данным телеканала, если раньше доехать в город можно было за 5 тысяч тенге, то сейчас стоимость приблизилась к 8 тысячам. При этом отбоя от клиентов все равно нет. Со стороны приграничного Оренбурга в Актюбинскую область массово заезжают граждане соседней страны. Только за минувшие сутки границу пересекло около 5 тысяч человек."Супер! Все нормально!" - говорят водитель и пассажиры, простоявшие целых девять часов по ту сторону границы.После пересечения границы эти люди направились прямиком в Актобе. В последние два дня, говорят пограничники, поток прибывающих из России не останавливается. Главным образом приезжают жители Оренбурга, Уфы и Казани.- Как ситуация? Много народу?- Очень много!- Пешком, и на машине, и на фурах.- Все, до свидания! Опаздываем мы!Как выяснили журналисты, на границе уже вовсю работают посредники. Они пешком переходят на российскую сторону, собирают определенное количество иностранцев, а затем помогают им найти транспорт и жилье в Актобе. Говорят, за отдельную плату готовы даже сопровождать их по городу. Хорошо идет бизнес и у таксистов. Они толпятся у таможенного поста и проблем с клиентами не испытывают. Естественно, водители подняли цены на услуги. Если раньше просили 5 тысяч тенге с человека, то сейчас расчет в рублях - 1000 за одного пассажира. Впрочем, приезжих такой сервис устраивает.- Мы из России!- Куда направляетесь?- Транзитом.- Не в Казахстан, да?- Нет. Транзитом в другую страну.- В Узбекистан?- Секрет!В сюжете телеканала говорится, что среди приезжающих в основном молодые люди. Женщин и детей среди этого потока очень мало. Многие прячут лица, отказываются разговаривать. Цель визита тоже не разглашают. Кто-то планирует остаться в Актобе, а некоторые намерены двигаться дальше. Кажется, иностранцы и сами еще не знают, как надолго покинули родину.- Там много в той стороне, российской?- Много.- В Актюбинск или в какой город? В Алматы?- Пока в Актюбинск.- У вас там кто-то есть?- Ну, знакомые, друзья.- А сколько примерно рассчитываете пребывать у нас?- Две недели.По словам пограничников, за последние сутки через пост "Жайсан" прошло уже около 5 тысяч человек. Такого наплыва не припомнят уже давно. Продавцы ближайших магазинов тоже в легком шоке. Говорят, покупателей стало много, берут в основном только воду."Если раньше в основном граждане Узбекистана и Кыргызстана были, сейчас одни россияне заходят покупать. Бесконечный поток покупателей. В основном молодые ребята. Ночью, говорят, еще из Москвы прибудут", - рассказала продавец Асима Уразова.В миграционной службе тоже подтверждают: количество россиян, прибывающих в регион, действительно увеличилось в разы. Сами гости говорят, по ту сторону границы своей очереди дожидается по меньшей мере тысяча машин. И поток с каждым часом только растет.