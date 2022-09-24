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"Расчет в рублях": посредники и таксисты воспользовались ситуацией с наплывом россиян

Просмотров:1041 Опубликовано: Сегодня, 09:25
"Расчет в рублях": посредники и таксисты воспользовались ситуацией с наплывом россиян
Фото:instagram.com/typicaluralsk
В Актюбинской области посредники и таксисты наладили бизнес на наплыве россиян, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

По данным телеканала, если раньше доехать в город можно было за 5 тысяч тенге, то сейчас стоимость приблизилась к 8 тысячам. При этом отбоя от клиентов все равно нет. Со стороны приграничного Оренбурга в Актюбинскую область массово заезжают граждане соседней страны. Только за минувшие сутки границу пересекло около 5 тысяч человек.

"Супер! Все нормально!" - говорят водитель и пассажиры, простоявшие целых девять часов по ту сторону границы.

После пересечения границы эти люди направились прямиком в Актобе. В последние два дня, говорят пограничники, поток прибывающих из России не останавливается. Главным образом приезжают жители Оренбурга, Уфы и Казани.

- Как ситуация? Много народу?

- Очень много!

- Пешком, и на машине, и на фурах.

- Все, до свидания! Опаздываем мы!

Как выяснили журналисты, на границе уже вовсю работают посредники. Они пешком переходят на российскую сторону, собирают определенное количество иностранцев, а затем помогают им найти транспорт и жилье в Актобе. Говорят, за отдельную плату готовы даже сопровождать их по городу. Хорошо идет бизнес и у таксистов. Они толпятся у таможенного поста и проблем с клиентами не испытывают. Естественно, водители подняли цены на услуги. Если раньше просили 5 тысяч тенге с человека, то сейчас расчет в рублях - 1000 за одного пассажира. Впрочем, приезжих такой сервис устраивает.

- Мы из России!

- Куда направляетесь?

- Транзитом.

- Не в Казахстан, да?

- Нет. Транзитом в другую страну.

- В Узбекистан?

- Секрет!

В сюжете телеканала говорится, что среди приезжающих в основном молодые люди. Женщин и детей среди этого потока очень мало. Многие прячут лица, отказываются разговаривать. Цель визита тоже не разглашают. Кто-то планирует остаться в Актобе, а некоторые намерены двигаться дальше. Кажется, иностранцы и сами еще не знают, как надолго покинули родину.

- Там много в той стороне, российской?
- Много.
- В Актюбинск или в какой город? В Алматы?
- Пока в Актюбинск.
- У вас там кто-то есть?
- Ну, знакомые, друзья.
- А сколько примерно рассчитываете пребывать у нас?
- Две недели.

По словам пограничников, за последние сутки через пост "Жайсан" прошло уже около 5 тысяч человек. Такого наплыва не припомнят уже давно. Продавцы ближайших магазинов тоже в легком шоке. Говорят, покупателей стало много, берут в основном только воду.

"Если раньше в основном граждане Узбекистана и Кыргызстана были, сейчас одни россияне заходят покупать. Бесконечный поток покупателей. В основном молодые ребята. Ночью, говорят, еще из Москвы прибудут", - рассказала продавец Асима Уразова.

В миграционной службе тоже подтверждают: количество россиян, прибывающих в регион, действительно увеличилось в разы. Сами гости говорят, по ту сторону границы своей очереди дожидается по меньшей мере тысяча машин. И поток с каждым часом только растет.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:24
подняли цены на услуги

Представляю, как наших "ключников" жаба душит crazy
 
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  • Daulet201999
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 12:21
Игра в кальмара
 
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  • Ну Ну
  • Daulet201999
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 11:01
Там скорей всего в этой массе персонажи соц сетей едут, которые яростно оправдывали войну. Сейчас технично бегут, как коснулось.
 
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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 10:42
Цитата: дорожник
клиент сам идёт в руки и за ценой не постоит

А чтобы определить, что клиент не является казахстанцем, можно применить кодовое слово по типу "паляніця". blind
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Marat Schmidt
  • Daulet201999
 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:12
Самое время делать деньги . Особенно на аренде жилья. Вся эта масса спустя сутки захочет спать. Владельцам гостишек, съемных квартир не следует зевать, клиент сам идёт в руки и за ценой не постоит

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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