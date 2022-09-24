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Сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении Бауыржана Байбека

Просмотров:1254 Опубликовано: Сегодня, 12:52
Сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении Бауыржана Байбека
Фото из открытых источников
Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Бывший аким Алматы Бауыржан Байбек стал подозреваемым по уголовному делу о коррупции, сообщает El Media.

«Экс-аким Алматы Бауыржан Байбек «является подозреваемым в совершении коррупционных действий» в период его работы главой акимата города», - цитирует El Media в субботу информацию своего источника.

При этом, отмечается, что других подробностей пока нет.

Байбек был акимом Алматы с августа 2015 года по июнь 2019 года, до этого с января 2013 года он занимал пост первого заместителя партии Nur Otan (ныне – Amanat), а еще раньше – с августа 2009 года был заместителем руководителя администрации президента.

Напомним, 9 июня КазТАГ сообщал, что Байбек был замечен в Турции. По данным источника КазТАГ, покидая Казахстан, Байбек с семьей брал билет на рейсовый самолет до Дубая с обратной датой. Однако срок его возврата через 14 дней был просрочен.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 ak12 (Посетители) Сегодня, 15:03
Подождали пока он передет на пмж в другую страну, обустроится, отмоет все деньги, и только потом заводят дело.Это наша,чисто Казакстанская фишка.
 
 

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