Сообщается о возбуждении уголовного дела в отношении Бауыржана Байбека

Алматы. 24 сентября. КазТАГ – Бывший аким Алматы Бауыржан Байбек стал подозреваемым по уголовному делу о коррупции, сообщает El Media.



«Экс-аким Алматы Бауыржан Байбек «является подозреваемым в совершении коррупционных действий» в период его работы главой акимата города», - цитирует El Media в субботу информацию своего источника.



При этом, отмечается, что других подробностей пока нет.



Байбек был акимом Алматы с августа 2015 года по июнь 2019 года, до этого с января 2013 года он занимал пост первого заместителя партии Nur Otan (ныне – Amanat), а еще раньше – с августа 2009 года был заместителем руководителя администрации президента.



Напомним, 9 июня КазТАГ сообщал, что Байбек был замечен в Турции. По данным источника КазТАГ, покидая Казахстан, Байбек с семьей брал билет на рейсовый самолет до Дубая с обратной датой. Однако срок его возврата через 14 дней был просрочен.