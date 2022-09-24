Диетолог назвал 5 природных антибиотиков

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о действенных продуктах, которые можно использовать для профилактики при некоторых заболеваниях, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что чеснок, лук, брусника, клюква и настой ромашки обладают антибактериальным и противовирусным действием, пишет портал ura.ru.
По словам диетолога, эти продукты нужны скорее для оздоровительной профилактики, а не для лечения. Ими нельзя замещать основную терапию, но можно использовать вместе с ней. При этом важно обсуждать их применение со специалистом.
- Есть продукты, которые обладают антибактериальным действием, противовирусным действием, повышают иммунитет, и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболеваниях почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки, - рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
17 сентября диетолог Дарья Русакова развенчала миф о пользе салатов. Овощи и фрукты лучше всего употреблять целиком и не готовить из них салаты. Так быстрее приходит чувство насыщения и сжигаются калории.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.