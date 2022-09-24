Диетолог назвал 5 природных антибиотиков

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о действенных продуктах, которые можно использовать для профилактики при некоторых заболеваниях, сообщает Zakon.kz.



Оказалось, что чеснок, лук, брусника, клюква и настой ромашки обладают антибактериальным и противовирусным действием, пишет портал ura.ru.



По словам диетолога, эти продукты нужны скорее для оздоровительной профилактики, а не для лечения. Ими нельзя замещать основную терапию, но можно использовать вместе с ней. При этом важно обсуждать их применение со специалистом.



- Есть продукты, которые обладают антибактериальным действием, противовирусным действием, повышают иммунитет, и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболеваниях почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки, - рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.



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